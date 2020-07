Investigadores UEx buscan mosquitos invasores dentro de la iniciativa europea AIMSURV

Los investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) Eva María Frontera, Daniel Bravo, Martina Ferraguti y Sergio Magallanes participan en la iniciativa europea AIMSURV para la búsqueda de mosquitos invasores.



En concreto, estos investigadores colaboran en este proyecto a través de la integración de la UEx en la iniciativa AIM Surveillance 2020, participando en las labores de muestreo de campo y como entomólogos validadores en la aplicación Mosquito Alert.



Así pues, esta participación es "muy importante" para Extremadura, debido a la situación actual del mosquito invasor Aedes albopictus (mosquito tigre) en la región.



De este modo, y gracias a otro proyecto de investigación previo, financiado por la Junta de Extremadura y desarrollado por el personal de la Unidad de Parasitología de la Facultad de Veterinaria, los investigadores detectaron por primera vez el mosquito tigre en Extremadura en el año 2018.



De hecho, se identificó su presencia en cuatro municipios de la región (Monesterio, Badajoz, Aldea del Cano y Almaraz) y de nuevo se detectó en otros dos puntos de Extremadura en 2019 (Navalmoral de la Mata y Monasterio).



Y es que existen determinados mosquitos invasores, como algunos del género Aedes que han ido colonizando muchos países europeos en los últimos años y uno de los ejemplos más representativos es el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), según ha informado la UEx en una nota de prensa.



De esta forma, si bien no son transmisores de la Covid-19, sí pueden transportar otros patógenos de enfermedades como el virus Zika, dengue y chikungunya, y pueden ser lo suficientemente abundantes para causar molestias a la población.



Todos los AIM (siglas en inglés de 'Aedes Invasive Mosquitoes'), pueden reproducirse en pequeños contenedores de agua (es decir, neumáticos usados, frascos, maceteros, recipientes, etc.) y sus huevos pueden transportarse fácilmente dentro de dicho contenedor de un lugar a otro del mundo.



Los adultos también pueden ser trasladados en automóviles, camiones o barcos, por lo que pueden introducirse en Europa a través del tráfico de pasajeros y, una vez establecido, puede propagar patógenos (virus, parásitos, etc.) desde un país endémico a otro que no lo es.



Por este motivo, con el fin de poderlos controlar mejor y preparar a la sociedad ante la introducción de esas enfermedades, es crucial conocer los lugares donde están asentados estos AIM y saber qué colonias y poblaciones existen en las distintas zonas.



Este es el enfoque del proyecto Internacional de Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica AIM-COST Action (https://www.Aedescost.eu), el cual está financiado por la Unión Europea, para fortalecer la colaboración entre personal académico, profesionales de la salud pública, científicos y ciudadanos europeos y de países vecinos, para monitorear y controlar estos mosquitos.



En el verano de 2020, AIM-COST Action ha movilizado a 46 instituciones de 27 países de Europa para implementar la primera vigilancia paneuropea simultánea de AIM.



VIGILANCIA TRANSFRONTERIZA



Durante 2020, se ha lanzado la iniciativa AIMSurv 2020, que combina la vigilancia de campo convencional y el uso de la aplicación de ciencia ciudadana Mosquito Alert (http://www.mosquitoalert.com/).



La vigilancia convencional utiliza tanto trampas de oviposición (contar los huevos puestos por las hembras en ellas) como trampas para adultos (trampas tipo BG-Sentinel).



Las trampas deben ser monitorizadas semanalmente por cada institución participante, en un mínimo de tres localizaciones diferentes, hasta el final de la temporada de actividad de los insectos (octubre).



Además de la actividad de muestreo, los investigadores participantes también están utilizando la herramienta VECMAP (Avia-GIS) que permite recopilar y cargar datos colectivos directamente desde el campo para poder ser analizados a través de diferentes modelos informáticos.



Finalmente, los ciudadanos directamente también pueden participar en este proyecto a través de la aplicación Mosquito Alert, que les permite contribuir personalmente en el monitoreo, mediante el uso de su teléfono móvil para informar la presencia de un AIM enviando una foto a través de dicha aplicación.



Detrás de esa aplicación existe un equipo de más de 50 expertos entomólogos, para poder identificar los mosquitos enviados en las imágenes y poder determinar si se trata de un AIM. La aplicación también se puede utilizar para informar sobre posibles sitios de reproducción, así como de picaduras recibidas.



Mosquito Alert ha recibido más de 19.000 fotos de mosquitos desde su creación en 2015. En España, la aplicación ha permitido a los expertos monitorear la expansión del mosquito tigre, y para descubrir nuevas especies invasoras, como por ejemplo Aedes japonicus, que fue descubierto gracias a una foto enviada por un ciudadano en Asturias.



En cinco años, esta aplicación ha logrado demostrar científicamente que la colaboración ciudadana es útil y confiable para estudiar mosquitos invasores y es una asociación efectiva entre administraciones, investigadores y ciudadanos.



La aplicación ahora se ha actualizado para ser exportada y explotada a nivel paneuropeo y se está traduciendo al idioma de los países que forman parte del proyecto AIM-Cost Action.



Así, cualquier ciudadano europeo o de países vecinos puede reportar observaciones de especies invasivas de Aedes incluidas en AIMSurv. Mosquito Alert se puede descargar gratuitamente desde Google Play y otras plataformas de aplicaciones.



AIMSURV 2020



Con esta iniciativa europea #AIMSurv 2020, se espera que los resultados de este esfuerzo de vigilancia coordinada a nivel internacional, proporcionen información relevante sobre la presencia o ausencia de AIM en los diferentes países, así como una información relevante sobre los períodos de mayor abundancia de poblaciones AIM en diferentes regiones de Europa y la Cuenca mediterránea para una lucha más eficaz y estratégica frente a estos mosquitos invasores.



El AIMSurv es una iniciativa coordinada por Miguel A. Miranda (Universidad de las Islas Baleares, España), Dusan Petric (Facultad de Agricultura Novi Sad, Serbia) y Francis Schaffner (FSConsultancy, Suiza).



Por último, la vigilancia de la aplicación Mosquito Alert está coordinada por Frederic Bartumeus (Centro de Estudios Avanzados de Blanes, España). AIM-COST es un proyecto coordinado por Alessandra della Torre (Universidad de Sapienza, Roma, Italia).