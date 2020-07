Vara recalca que "en los próximos meses hay que seguir trabajando sin vacuna"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este jueves que "en los próximos meses hay que seguir trabajando sin vacuna" contra el Covid-19, porque todavía no se sabe cuándo estará.

Con estas palabras, el jefe del Ejecutivo regional ha contestado a la pregunta realizada por el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, durante el Pleno, donde se ha interesado por cómo está gestionando la Junta la posible compra de vacunas contra el coronavirus y cuáles serán las prioridades en su aplicación en el momento en el que estén disponibles.

En este sentido, el máximo responsable de la formación naranja en el Parlamento regional ha pedido al presidente autonómico que los extremeños no sean los últimos en recibir la vacuna contra el Covid-19.

Ante estas palabras, Fernández Vara ha explicado que "es tan importante que haya vacuna como saber la población diana", algo que tendrán que decidir la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Interterritorial de Sanidad de España y la Unión Europea.

Además, según sus palabras, dentro de esa población diana conocer cuántas dosis de vacuna, por lo que ha apuntado que “no debemos correr mucho”.

“Se trata de tener la vacuna, aquella que genere inmunidad el mayor tiempo posible y que proteja a la ciudadanía”, ha apostillado el jefe del Ejecutivo regional.

Igualmente, Fernández Vara ha recordado que ya existe un acuerdo de compra anticipada de la vacuna del COVID-19 en la Unión Europea y que dentro de esa alianza y de la compra centralizada habrá vacuna para toda aquella gente que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España diga que tenga que vacunarse.

Por último, y en relación a este asunto, ha señalado que espera que no solo haya vacuna para los países desarrollados, sino que espera que ésta llegue también a los países del continente africano, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

RÉPLICA DE CIUDADANOS

Tras escuchar al presidente de la Junta, Cayetano Polo ha explicado que otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania ya han comprado o invertido varios millones de euros en la vacuna, mientras que España "se ha sumando a un grupo negociador de la Unión Europea para la compra de esa vacuna".

Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha recordado que su agrupación realizó una pregunta por escrito sobre este mismo tema al gobierno de la Junta "y la respuesta fueron dos líneas" que venían a decir algo así como "que nosotros no gestionamos nada de eso y nos quedamos al amparo de lo que el ministerio trabaje o desarrolle", algo que, según sus palabras, "nos preocupa aún más".

Al mismo tiempo, el líder de la formación naranja ha apuntado que "si cambiamos la palabra vacuna por la de mascarilla y nos vamos al mes de enero, la repuesta es la misma" ya que, según ha añadido, "en el mes de enero el gobierno pensaba que las mascarillas no eran un problema y en marzo ya había desabastecimiento".

"El problema es acudir al argumento de no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Sabemos que hay laboratorios que están trabajando en ello con resultados positivos y lo que nos preocupa es que se mantenga la misma actitud que hace meses porque al final volvemos a cometer los mimos errores", ha argumentado.

Por todo ello, según informa Cs en una nota de prensa, el portavoz de la formación liberal ha recalcado que lo que exige su grupo "es una garantía" al gobierno de la Junta "para que los extremeños no seamos los últimos en subirnos al carro de la solución".

"No quiero que mis mayores vean cómo los demás mayores se vacunan y nosotros nos quedamos en la cola, no quiero que nuestros niños sean los últimos en incorporarse al cole o a los parques a abrazarse, no quiero que mis sanitarios sean los últimos en subirse al carro de la vacuna para trabajar protegidos y en eso tenemos que exigir a su gobierno que garantice de alguna manera que están haciendo algo, que existe un protocolo, que existe un plan de trabajo", ha reclamado.