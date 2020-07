Vergeles:"No parece necesario que en Extremadura se adopte ninguna medida más, de momento"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha aseverado que "no parece necesario" que desde la Comunidad Autónoma de Extremadura "se adopte ninguna medida más de momento" dado que "ninguno" de los actuales brotes que se dan en la región se hayan producido en relación a temporeros o al ocio nocturno.



"Los brotes que tenemos no son los brotes que tienen otras comunidades autónomas, aquí hay brotes sobre todo importados y de comidas familiares", ha señalado Vergeles, para quien la región extremeña no tiene "ninguno de los que se han producido desgraciadamente en otras comunidades autónomas, como son temporeros o como es ocio nocturno" en los que puedan "incidir de alguna forma".



En ese sentido, el titular de Sanidad ha considerado que aunque se suspendiese el ocio nocturno "ahora no" incidirían sobre los brotes que está teniendo la región, dado que "no hay ninguno que se haya producido por eso".



De este modo y a preguntas de los periodistas en Badajoz sobre la situación del coronavirus en la región, ha valorado que "en realidad ahora mismo" lo que tienen que hacer "es estar encima de los brotes", sobre lo cual ha sostenido que "el ejemplo más claro" de que el Servicio Extremeño de Salud "está encima de los brotes" es la "agilidad" en la que se conoce el caso índice de la Banda de Música de Don Benito y se realizan las PCR al resto de los integrantes, las cuales han resultado negativas salvo la persona infectada.

BANDA DE MÚSICA Y BROTE DE DON BENITO

En su intervención, José María Vergeles ha explicado acerca de la Banda Municipal de Música de Don Benito que todas las PCR practicadas han sido negativas, excepto la persona que infectada que dio origen a que le hiciesen estas pruebas a todos los integrantes de la Banda.

Así, ha detallado que las PCR que se han hecho este pasado martes al resto de la Banda de Música "todas han sido negativas", lo cual "no cambia en nada" en el sentido de que "no pueden celebrar el concierto de verano, ni pueden salir alegremente, es decir tienen que realizar un cierto aislamiento hasta que vayamos viendo cómo va la evolución", ha apuntillado, para defender en relación a este caso que es "el ejemplo más claro" de que el SES "está encima de los brotes".

A este respecto, ha considerado que en este caso se ha actuado "en tiempo récord" y que "esa es la respuesta" del SES a los brotes que está habiendo en la región. "Que, por cierto, es la respuesta que hay que tener", ha incidido el consejero, para quien "hay que ser muy ágiles y muy contundentes".

Y es que, en relación al caso de la Banda de Música de Don Benito y los contactos "estrechos" por los ensayos de la misma, ha reconocido que era algo que les "preocupaba", puesto que podía "disparar más ramificaciones de un supuesto brote que pudiese haber habido", aunque "ahora ya" se sabe que "lo de la Banda no va a ser brote" porque "no" hay casos para declararlo como tal y "como mucho sería una agrupación familiar" que "no tiene la misma transcendencia".

Por otro lado y sobre el brote de Don Benito, ha resaltado que está "estable" y que esperan "acotarlo" y "que no haya mayor problema". "Hoy, cuando conozcamos los datos, veremos qué podemos hacer", ha abundado.

Asimismo e interpelado por el cierre de las visitas de las residencias de mayores de esta zona, José María Vergeles ha confirmado que afecta tanto a la de Don Benito como a la de Villanueva de la Serena desde que se ha declarado el brote en esta primera localidad, y según se indica en el plan de respuesta pactado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para "proteger a las personas más vulnerables" como son las que están en residencias. Ha agregado además que las visitas se retomarán en función de la situación epidemiológica.

LA CIUDAD DE BADAJOZ

En relación a la ciudad de Badajoz, el consejero ha hecho hincapié también, con respecto a datos "importantes" que ve que se pueden dar aunque luego se confirmará en la nota de prensa que suele enviar cada día el Ejecutivo autonómico sobre la situación epidemiológica de la región, que serán "capaces de cerrar un brote en Badajoz" y que, en concreto, cree que el brote 7 podría darse "por cerrado" este miércoles, dado que "ya tenía muy poquitos casos en seguimiento" entre contactos y casos activos.

Ha remarcado así que, de cerrar dicho brote 7, ya se habrían cerrado un total de tres en la ciudad, en la que, como ha valorado, la evolución de los brotes es "descendente" dado que, cuando se declararon los 10 brotes declarados en la capital pacense, seguían alrededor de un millar de personas y actualmente a unas 300 y "todo lo demás han sido altas".

Por ello, ha insistido en que califica la evolución de los brotes en Badajoz como "aceptable" en "tan pocos días" y lo ha tildado como "un gesto de logro colectivo", que ha achacado tanto al SES como a que la sociedad "se ha tomado esto en serio".

Por último y en relación a la evolución de los pacientes que están en la UCI, el titular de Sanidad ha puntualizado que "sigue crítica" la persona que está en el Hospital de Plasencia, con un estado de "máxima gravedad"; así como que se tienen "buenas noticias" con la chica que comenzó el ingreso en UCI en el Área de Salud de Badajoz y se ha procedido a su extubación "y parece que va evolucionando favorablemente", por lo que ha confiado en que "salga a planta cuanto antes" aunque "son criterios clínicos los que influyen".

También ha resaltado que en la tarde de este martes han tenido que ingresar a una persona más en UCI, también en Badajoz, que ya estaba ingresado pero cuya evolución en planta "no permitía" que estuviese en la misma y "necesitaba de un soporte mayor" en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Hospital Materno Infantil en la que ha presentado junto al director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, y la gerente del Área de Salud de Badajoz, Irene Manjón, las obras y reformas previstas en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.