Creex urge tomar medidas de apoyo al turismo tras caída del 81% en pernoctaciones en junio

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha urgido a tomar medidas de apoyo al turismo tras conocerse la caída de un 81 por ciento en las pernoctaciones en los hoteles de la comunidad extremeña durante el mes de junio.



A través de una nota de prensa, la patronal ha subrayado que a lo largo del pasado mes de junio los hoteles extremeños registraron 40.694 pernoctaciones, lo que supone una caída del 81,4 por ciento respecto a junio de 2019.

En cuanto a viajeros, la caída fue del 82 por ciento, al recibir la región algo menos de 23.000 turistas, según refleja el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



Así pues, a la vista de estos datos "demoledores", la patronal extremeña ha reclamado el apoyo "a uno de los sectores que más está sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia" y, en concreto, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado que entienden que se trata de "datos coyunturales", fruto de las medidas que limitaban la movilidad entre provincias hasta el 21 de junio y entre países hasta el 1 de julio.



"Con ser una situación coyuntural, no podemos perder de vista que la inactividad forzada durante los meses del estado de alarma ha dejado en una situación muy precaria a las empresas del sector, pese al alivio de los ERTE, ya que han tenido que seguir afrontando gastos fijos sin contar con ingresos", ha recalcado, para precisar que dichos ingresos "ya se han perdido" y "no se van a recuperar".



Por ello, Peinado ha reclamado un plan "ambicioso que salve a estas miles de empresas y empleos afectados", y ha recordado que, desde Extremadura y "fruto del diálogo social", se han puesto en marcha acciones de promoción, de apoyo directo a las empresas turísticas, microcréditos a interés cero, nuevos productos turísticos y medidas de incentivación del consumo, como son los bonos turísticos en los que colaboran la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales.



"Pero necesitamos más, necesitamos el compromiso del Gobierno de España", ha sostenido, a la vez que ha solicitado que las campañas de promoción que se han anunciado se refuercen, y que además "se rectifique" la postura sobre los ERTE, "permitiendo una mayor flexibilidad y exoneraciones".



A este respecto, ha insistido en que se está ante un sector "muy marcado por la estacionalidad", y que cientos de empresas que han abierto, al completo o parcialmente, "pueden verse abocadas al cierre al final de la temporada de verano si no se adoptan medidas eficaces".



"MÁS SENSIBILIDAD"



Igualmente, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha reivindicado que se inste al Ministerio de Hacienda a mostrar "más sensibilidad" hacia este sector, dado que, según ha planteado, las empresas se están encontrando con que "en lugar de darles facilidades se les amenaza con sanciones si retrasan sus obligaciones fiscales, lo cual es una muestra de escasa empatía hacia unas empresas que están al límite de la asfixia".



Y es que para Javier Peinado, "ahora lo que se necesita es apoyo, no presión, o veremos cierre de empresas y trabajadores que van al paro sin remedio", al tiempo que ha incidido en la digitalización al señalar que en un tejido empresarial compuesto por microempresas y autónomos, el Gobierno tiene que articular "de manera inmediata" ayudas para la digitalización para la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías para reforzar su competitividad.



Finalmente, ha expresado su "confianza" en que "si las cosas se hacen como es debido", el destino turístico Extremadura "puede salir reforzado de la situación". "Si no dejamos caer a las empresas, vamos a contar con una oferta atractiva, un turismo de experiencias no masificado, que es lo que ahora mismo busca el viajero. Es una oportunidad que hay que aprovechar, pero hace falta que en esta coyuntura se garantice la supervivencia empresarial", ha concluido.