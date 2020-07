Las pernoctaciones hoteleras bajaron en Extremadura un 81,4% en junio

Rd./Ep.

Durante el mes de junio, se registraron un total de 40.694 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 81,4% menos que en el mismo mes de 2019, según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, 22.863 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura, un 82% menos que en el mismo mes del año anterior.

Además, bajan las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 79,3% y las de residentes en el extranjero un 91,9%.

Igualmente, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,78 días, un 2,9% más en tasa anual, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros se han desplomado un 95,1 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior, hasta superar los 1,8 millones, en contraste con los 37,1 millones de pernoctaciones registradas en junio de 2019.



Es el cuarto mes consecutivo en el que, como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, descienden las pernoctaciones en los hoteles españoles tras las bajadas del 66,5 por ciento de marzo, del 100 por cien en abril y del 99,2 por ciento en mayo.



Desde el día 21 de junio, en que finalizó el estado de alarma, se permite la movilidad de la población en todo el territorio nacional. No obstante, y dadas las restricciones de las tres primeras semanas de junio, solo han abierto 5.896 de los casi 20.000 hoteles existentes en España, un 64,6 por ciento menos que hace un año. El total de plazas ofertadas es de 322.508, un 16,7 por ciento del total.



Durante el mes de junio, 920.778 viajeros se han alojado en algún establecimiento hotelero, con un total de 1.820.455 pernoctaciones. Ambas cifras suponen menos del 10 por ciento de los totales estimados para estas variables hace un año, según el INE.



En junio se han cubierto el 18,8 por ciento de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 71,5 por ciento. Por su parte, el grado de ocupación por plazas en fin de semana se ha reducido un 71,9 por ciento y se ha situado en el 20,4 por ciento, siendo los hoteles de cuatro estrellas los más visitados, seguidos de los de tres.



La comunidad autónoma con más establecimientos abiertos en junio ha sido Andalucía, con 916. Los hoteles de Andalucía son, además, los que más viajeros han alojado (208.347, que realizaron 386.502 pernoctaciones). Le han seguido Cataluña y Comunidad de Madrid.



APERTURA GRADUAL DE LAS FRONTERAS Y CORREDOR TURÍSTICO EN BALEARES



En el primer semestre de este año, se han producido 44,1 millones de pernoctaciones en hoteles españoles, un 70,5 por ciento menos que en el mismo período de 2019.



Atendiendo al país de residencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han disminuido un 87 por ciento en tasa anual, al superar los 1,5 millones. Por su parte, las de los no residentes han bajado un 98,8 por ciento, con poco más de 310.000.



En referencia a este último dato, el INE ha recordado que debe tenerse en cuenta que la orden por la que se prorrogaban los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.



Por otro lado, a partir del 15 de junio se puso en marcha un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en Baleares, con viajeros procedentes de Alemania.



DESTINOS



Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid han sido los destinos principales del total de viajeros en España en junio, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del -93,3 por ciento, -96,1 por ciento y -89,2 por ciento, respectivamente.



Cabe destacar la diferente distribución porcentual de pernoctaciones en Baleares respecto al año pasado. Así, en junio de 2020 se han realizado en esta comunidad autónoma el 3,9 por ciento del total de pernoctaciones (con una tasa anual del -99,2%), frente al 24,8 por ciento del total (el 93,0% de no residentes) en junio de 2019.