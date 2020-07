Unidas Por Extremadura denuncia el recorte de personal en torres de vigilancia del INFOEX

La portavoz del Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que "las torres de vigilancia en Extremadura no están al cien por cien operativas durante esta temporada de riesgo alto de incendios debido al recorte en los puestos de trabajo".

En concreto, se trata de unas torres "indispensables para afrontar la época de alto riesgo de incendios", según ha señalado De Miguel durante su visita este martes a la torre de vigilancia de Serradilla, en el Parque Nacional de Monfragüe, la "joya de la corona" del patrimonio natural de la región.

Así pues, la diputada de la formación morada ha lamentado que las torres de vigilancia de esta localidad "no están totalmente operativas", ya que "no se están respetando los turnos de cuatro personas y algunas directamente no están abiertas por la noche, que es cuando más indispensables son para alertar de un fuego".

Además, tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa, la presidenta del Grupo Parlamentario ha asegurado que la gestión de las torres de vigilancia no está respetando la normativa del Plan Infoex, "que contempla que las torres de vigilancia tienen que tener cuatro turnos, y lo que vemos que muy pocas lo cumplen".

En ese sentido, De Miguel ha asegurado que la "falta de vigilancia" de las casetas del Infoex no solo está afectando al Parque Nacional de Monfragüe, sino también a muchos otros puntos de la geografía Extremadura.

Igualmente, la portavoz de Unidas por Extremadura también ha alertado de las "condiciones de precariedad" en las que realizan su labor los trabajadores de vigilancia debido a la falta de recursos y medios de las casetas.

Por último, De Miguel ha asegurado que el recorte en los puestos de trabajo no solo está comprometiendo la seguridad de los montes, "sino que además están contribuyendo a la despoblación", ya que "recortar en puestos de trabajo en el medio rural significa contribuir al vaciamiento de la España rural", tras lo que ha lamentado que "estas son las políticas del PSOE que vacían nuestros pueblos", ha concluido.