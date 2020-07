Cáceres prohíbe de forma expresa el botellón en toda la ciudad

Ep

Aunque la Ley 5/2018 de prevención del consumo de bebidasalcohólicas en la infancia y la adolescencia ya recoge la prohibición el consumo de alcohol en la vía pública, quedaban fuera de ella algunos lugares de ocio, por lo que la capital cacereña ha querido "resolver esas dudas" y aclarar que queda prohibido en todos los espacios de la ciudad.



Así lo ha avanzado el portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local en la que ha indicado que el alcalde ha firmado una resolución en este sentido basándose en las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, debido a las posibles aglomeraciones de jóvenes en espacios públicos.



"La decisión se toma de manera preventiva", ha dicho Licerán, que ha lanzado un mensaje de responsabilidad a los jóvenes porque es la población que ahora mismo tiene más riesgo de contagio del Covid-19 y en la expansión de la pandemia.



El Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado en los últimos días la vigilancia en las zonas donde normalmente se hacen botellones, como el recinto ferial, el olivar chico, o últimamente la explanada del santuario de la Montaña, y con esta prohibición "quiere quedar claro que no se van a permitir los botellones en toda la ciudad de Cáceres desde el día de hoy", ha subrayado el portavoz.



"No queremos que nadie se relaje", ha subrayado, al tiempo que aplaude que en la ciudad no se han visto rebrotes de la enfermedad, pero "no estamos libres de ellos". Licerán ha agradecido a los cacereños que cumplan con las medidas preventivas pero ha insistido en que es necesario tomar este tipo de decisiones porque "no nos podemos relajar".