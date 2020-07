Cs invita a aprovechar crisis Covid-19 como la "mejor oportunidad" para cambiar el futuro

POLO DESEA QUE VARA PASE A LA HISTORIA COMO EL "MEJOR PRESIDENTE" DE LA JUNTA

Ep.

En su turno de réplica en la jornada de este miércoles del Debate sobre el Estado de la Región, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha deseado que Guillermo Fernández Vara pase a la historia como el "mejor presidente" del Ejecutivo regional porque sería por hacer lo que necesitan los extremeños, aunque ha indicado que "no lleva camino de serlo".

En su segunda intervención, el líder de la formación naranja en la región ha expuesto que no tiene "ningún ánimo" de buscar enfrentamiento y ha añadido que no teme que le llamen "palmero" si es por ayudar a mejorar las condiciones de vida de los extremeños.

De esta forma, se ha mostrado de partidario de hacer el camino juntos con el convencimiento de que "todos sumamos", además de añadir que la oposición constructiva se realiza tanto desde la crítica como desde la construcción.

Así, Polo ha replicado al presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, que éste y su partido no han hecho ni una sola crítica que no haya hecho también Cs, lo que ocurre, ha dicho, es que su partido después de criticar construye y no se echa "a dormir".

De esta forma, ha dicho que los siete diputados de Cs han realizado 18 aportaciones a los 12 decretos leyes elaborados por el Ejecutivo regional, mientras que el PP con 20 parlamentarios y Unidas por Extremadura con cuatro han realizado cero aportaciones.

Por ello, y en este sentido, ha pedido respeto para aquellas formaciones políticas y diputados que sí hacen "oposición constructiva", al tiempo que ha apuntado que tras esta crisis tiene que haber "ganadores", que deberían ser los extremeños para los que los diputados tienen que trabajar.

"Y porque tiene que haber ganadores tenemos que echar el resto", ha aseverado Cayetano Polo, quien ha abogado por que los responsables políticos de Extremadura se den una "oportunidad al coste político que sea", ya que "no estamos para sobrevivir, estamos para servir".

De esta forma, ha vuelto ha insistir en que "lo mejor que le podría pasar a Extremadura" es que Fernández Vara "pasara a la historia como el mejor presidente de los extremeños", ya que sería señal de que se han hecho las cosas bien", aunque ha indicado que "no lleva camino de serlo".

"Aunque vemos intenciones, lo que necesitamos en el día de hoy es un fuerte liderazgo y nos parece que no solo las intenciones son suficientes. No podemos perder ya ni un minuto, no podemos perder ni un segundo para seguir aplicando las mismas políticas para que nos den los mismos resultados", ha dicho.