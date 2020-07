Vara llama a reprochar socialmente a quienes incumplen las normas de prevención

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que reproche socialmente a quienes incumplen las medidas de prevención ante el Covid-19, como el aislamiento, el uso de la mascarilla o el distanciamiento social.



Así lo ha indicado Vara al ser preguntado por el incumplimiento del aislamiento decretado por parte de algunos pacientes de uno de los brotes declarados en Badajoz, y sobre la posibilidad de decretar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo el territorio extremeño.



Vara ha reiterado una vez más que una vez finalizado el estado de alarma las comunidades autónomas tienen "enormemente limitada" la capacidad para adoptar medidas, por lo que entra en juego las responsabilidad individual de cada ciudadano.



"Cada uno de nosotros es responsable de la salud de su madre y su padre, de sus hijos, familia, vecinos, amigos. Esto no es una broma, es probablemente lo más serio que hayamos tenido por delante en nuestra vida", ha subrayado Fernández Vara, al responder a los periodistas sobre este asunto en una rueda de prensa en Mérida.



Por todo ello, ha vuelto a señalar que "hay que cargar de reproche social a la gente que incumple las normas que nos hemos dado", ha dicho en referencia a las medidas de prevención e higiene personal, porque depende de cada ciudadanos y "no vale ya mirar para arriba".



"Ya no quedan Simones, ministros ni consejeros. Es un problema de cada uno de nosotros", ha remarcado Vara, quien ha confirmado que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en la comunidad se está abordando en una reunión entre los expertos de salud pública de la región y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que tiene convocada una rueda de prensa posterior para dar cuenta de las decisiones adoptadas en este sentido.