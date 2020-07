Suspendida la FIG de Zafra 2020 por "responsabilidad y prevención" frente al coronavirus

La junta de dirección de la entidad ferial de Zafra, constituida por 25 personas representativas de todos los sectores implicados y de los grupos políticos, ha tomado esta decisión por unanimidad, en la reunión que ha celebrado este jueves.



El alcalde y presidente de la entidad ferial, José Carlos Contreras, ha informado de esta "díficil decisión" en una rueda de prensa, en la que ha explicado que a todos los miembros de esta junta directiva les "invade un sentimiento de pena y tristeza".



El debate ha sido largo, ha explicado el alcalde de Zafra, ya que se han estudiado varias opciones, como celebrar solo la parte comercial o a la ganadera, pero finalmente "por responsabilidad y prevención se ha adoptado esta decisión por unanimidad".



Cabe destacar que en los 567 años que hubiera cumplido la feria en esta edición, habría que remontarse a la Guerra Civil para encontrar otra feria suspendida, pero a la hora de decidir esta suspensión "ha primado por encima de todo la prudencia de todos los miembros, asociaciones ganaderas, de empresarios y comercio, expositores y grupos políticos, al suspender la Feria Internacional Ganadera".



Contreras ha explicado que ha habido un "intenso debate" con los pros y los contras de cada una de las opciones, pero la decisión se ha tomado según el momento actual de la pandemia y también por lo que prevén las autoridades sanitarias de cara al otoño, informa el Ayuntamiento de Zafra en nota de prensa.



Según señala, la entidad ferial ha querido esperar a esta fecha para tomar la decisión de mantener o no este evento que congrega a cientos de miles de personas, ya que estaban pendientes de que se definiera la nueva normalidad, pero "ya nos quedábamos sin tiempo, porque los expositores y ganaderos tienen que hacer sus preparativos", ha dicho el alcalde.



A su juicio, ,"nadie podría entender que vinieran tantas personas a la Feria de Zafra y sería muy complicado garantizar su seguridad", por lo que ha defendido que no se puede "promocionar la mejor feria ganadera de Europa y decir a la gente que no puede venir", ha dicho.



También se ha descartado la celebración de una feria virtual, que han desaconsejado las asociaciones ganaderas, ha destacado el alcalde de Zafra, que ha anunciado que ya se va a empezar a trabajar en la feria de 2021, en la que "no se escatimará en recursos materiales, humanos y económicos para seguir siendo la mejor feria ganadera".



Finalmente, la entidad ferial y el Ayuntamiento de Zafra estudiarán si se realiza alguna actividad concreta en las fechas en las que estaba prevista la Feria Ganadera, siempre que no se congregue a muchas personas, ha concluido.