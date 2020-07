Vara: Hay ofertas parecidas al Grupo Gallardo, pero destaca compromiso social Cristian Lay

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que las ofertas de Cristian Lay y de Megasa sobre el Grupo Gallardo "son muy parecidas" porque "se ha ido produciendo una igualdad de las ofertas" pero, ha valorado el "compromiso social" de la empresa Cristian Lay.



"Yo he hecho una reflexión, yo no tengo nada contra ninguna de las ofertas obviamente, pero hay un factor que es el del compromiso social, el del compromiso local, el del conocimiento de la realidad, el de saber que al final la gente que trabaja para ti tiene nombre y apellidos, los conoces, sabes quienes son su familia, ese compromiso social es el que hace de la oferta del grupo Cristian Lay una gran oferta", ha subrayado Vara.



Así, preguntado por este asunto este jueves en Don Benito, el regidor extremeño ha añadido que Cristian Lay es "un grupo muy diversificado, que funciona muy bien" y que por "todo eso" han "apostado claramente por él" y así se lo han "hecho saber tanto a los bancos como al propietario del grupo KKR".



A este respecto, ha indicado que "tomarán la decisión (KKR), la tomarán hoy o la tomarán mañana" pero que él la va a "respetar en cualquier caso". "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y desde luego por parte de Ricardo Leal y del grupo Cristian Lay se ha hecho un verdadero esfuerzo para poder aspirar a adquirir una empresa sin poner en riesgo la viabilidad del conjunto del grupo", ha remarcado.



Por ello, ha agradecido "el esfuerzo que ha hecho" Cristian Lay "por intentar que el grupo se pueda quedar en manos de una empresa extremeña". No obstante, ha asegurado que "en el camino se ha conseguido que la otra empresa (Megasa) haga ofertas que incorpora el grupo completo, que se compromete a mantener el empleo, que mantiene el domicilio social en Extremadura".



"Por el camino también se ha ido logrando que se vayan amoldando las otras ofertas en el caso de que el grupo (KKR) decidiera que sea el otro grupo (Megasa) quien se lo quede", ha subrayado.



Finalmente, preguntado por si el Grupo Megasa capitalizaría la deuda, Vara ha indicado que "en principio" no lo han solicitado. "Lo que nos han planteado es que ellos cancelarían inmediatamente con todos los acreedores y no lo han solicitado, en caso de que lo solicitaran, y lo plantearíamos", ha concluido.



Fernández Vara se ha pronunciado así durante un encuentro con los medios, este jueves en Don Benito, antes de asistir a la inauguración de una empresa dedicada a la fabricación de mascarillas.