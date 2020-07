PSOE frena una comisión de investigación para saber "verdad" sobre el Covid en residencias

Ep

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado, con el único voto en contra del PSOE, que tiene mayoría absoluta, la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en las residencias de mayores de la comunidad autónoma, solicitada por el Grupo Popular y que ha contado con el respaldo del resto de fuerzas políticas, Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



Un respaldo insuficiente para sacar adelante una comisión, según ha argumentado la portavoz del PP, Cristina Teniente, que han "rogado" los familiares de los más de 400 fallecidos en residencias de mayores, según ha señalado, a los que el "rodillo socialista" ha dado un "portazo".



Una comisión de investigación que tenía como objetivo fundamental conocer la "verdad" sobre lo ocurrido en estos centros que han acumulado cerca del 90% de los fallecidos en la comunidad, así como para aprender ante futuros rebrotes, además de para exigir "responsabilidades políticas" en el caso de que las hubiera.



Teniente ha mostrado su "decepción" ante la postura de los socialistas, y el "desgarro" que le produce que no vaya a celebrarse esta comisión, sobre todo, por las víctimas, con las que se ha comprometido a continuar trabajando por conocer la verdad "mientras le quede voz al PP".



La diputada 'popular' ha llamado "cobarde" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a quien ha afeado que en un pleno anterior no respondiera a una pregunta de Monago por "respeto" a las víctimas, y que no se encontrara presente en el hemiciclo durante el debate de esta comisión.



Asimismo ha arremetido duramente contra el diputado socialista Vicente Valle, encargado de defender el posicionamiento de los socialistas, a quien ha acusado de ofrecer un discurso "siniestro" y al que ha replicado que cuando critica la "poca altura moral" del PP al solicitar una comisión de investigación, en realidad está arremetiendo contra los familiares de los fallecidos que han "rogado" la apertura de este "instrumento democrático" para saber qué ha pasado, y no para juzgar, un papel que deberá determinar la Justicia.



Una propuesta que los 'populares' presentan, ha reiterado, con un "ánimo constructivo", en tanto que considera la "transparencia" el mejor ejercicio que se puede realizar para "enmendar errores" para que "nunca más vuelva a ocurrir algo así en Extremadura".



Teniente se ha detenido especialmente en lo ocurrido en la residencia asistida de Cáceres, donde se han registrado "casi 100 fallecidos" a pesar de las advertencias del PP antes de que se diera ningún caso por la situación "tercermundista" de estas instalaciones, y que recibieron como respuesta que el centro contaba con personal suficiente y con capacidad para el aislamiento de los pacientes.



Además, ha asegurado que en este centro siguen falleciendo usuarios víctimas de las consecuencias del Covid aunque "no están siendo computados" en las cifras oficiales.



"No se sabe todavía la cifra total", ha lamentado la portavoz del PP, que ha vuelto a decir que los responsables de la sanidad extremeña "siguen ocultando positivos", como ya avanzó el presidente de su partido, José Antonio Monago, que fue el primero en decirlo, ha señalado, y por lo que todavía nadie le ha pedido perdón tras las críticas recibidas entonces por hacerlo.



UN "JUICIO" PARA UN PSOE YA "SENTENCIADO"



El diputado socialista Vicente Valle Barbero, por su parte, ha criticado la "poca altura moral" de la propuesta del PP al entender que ya han "sentenciado" a los socialistas en su gestión de la crisis sanitaria "y ahora quieren que se celebre el juicio".



Valle ha señalado que la situación en las que se encontraban las residencias de mayores es consecuencia de los "recortes" de los gobiernos del PP a la dependencia. "De estos polvos, estos lodos", ha apuntado el diputado socialista, quien además ha enmarcado la propuesta de crear una comisión de investigación en la "táctica" que viene desempeñando este partido a nivel nacional para "tapar" la gestión en Madrid y para "derribar el Gobierno". "Ese es su objetivo", ha remarcado.



Además, frente a los datos ofrecidos por el PP sobre la tasa de letalidad y de mortalidad del coronavirus, que sitúan a Extremadura con las cifras más altas, Valle ha subrayado que en Extremadura durante la crisis sanitaria ha fallecido el 3,43% de los 12.600 usuarios de residencias de mayores por el Covid o por cualquier otra causa, mientras que en Madrid esta cifra se eleva hasta el 18 por ciento.



Además, ha criticado que los 'populares' pidan información pero no hayan acudido a la comisión interdepartamental donde la Junta ha dado cuenta "puntualmente" sobre la pandemia. Por ello, ha pedido a los populares que "no monten el circo", utilizando unas palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y si lo que quieren son "culpables", les ha pedido que "dejen trabajar a la Fiscalía".



Valle, que ha reconocido que "evidentemente ha habido algún error" por los que ha pedido "disculpas" en nombre de los socialistas, ha señalado que esto es algo que "puede suceder" ante una situación "tan cambiante" como la provocada por el coronavirus, y que ha dejado como reflexión la necesidad de cambiar el modelo de gestión en estos centros.



CIFRAS "TERRORÍFICAS"



Frente a la postura del PSOE, los otros dos grupos de la oposición han apoyado la propuesta del PP. La diputada de Ciudadanos, Marta Pérez Guillén, ha coincidido con Teniente en que el objeto de esta comisión de la solicitud de la comisión es conocer qué ha ocurrido en los centros de mayores que dejan "cifras terroríficas".



Unos espacios en los que "no se ha dado información suficiente a las familias", algunas de las cuales, ha señalado, han conocido que su allegado se encontraba infectado por el coronavirus en el momento en el que se les ha informado de su fallecimiento.



"El horror sufrido estos meses se debe tomar en consideración para que no vuelva suceder", ha dicho Pérez Guillén, quien ha añadido que la comunidad no se puede permitir que las residencias no estén preparadas ante un eventual rebrote.



Y es que, según ha indicado, han fallecido más de 400 mayores "que no llegaron a la UCI" cuando Extremadura ha sido una de las comunidades con menor tasa de ocupación de camas hospitalarias, un argumento también defendido anteriormente por la portavoz 'popular' en su intervención, en la que ha asegurado que "se dio orden de no trasladar" a los mayores a los hospitales.



En todo caso, la diputada de Cs ha señalado que no participarán del "juego con las cifras y el luto de los familiares" como "arma arrojadiza para ahogar el gobierno", sino que su objetivo para esta comisión es que saliera el "manual de instrucciones" que el propio ejecutivo regional dijo que no había para abordar esta pandemia.



UNIDAS POR EXTREMADURA



También ha apoyado la comisión la coalición Unidas por Extremadura, al entender que es necesario "revisar la gestión" de lo ocurrido en los últimos meses en las residencias, donde se han registrado la "inmensa mayoría" de fallecidos en Extremadura.



Así, el diputado Joaquín Macías, además de plantear la necesidad de cambiar el modelo de gestión cree necesario evaluar si la coordinación entre el SES y el Sepad, del que dependen estos centros, ha sido la adecuada.



"Necesitamos acercarnos a la verdad", ha señalado Macías a la hora de justificar una comisión que para su formación tenía como objetivo "saber las causas de la tragedia", provocada por una pandemia en cuya gestión "seguramente" se han producido "errores personales", si bien ha defendido que antes de la crisis sanitaria ya se había puesto de manifiesto por el personal de estos centros que no contaban con equipamiento adecuado.