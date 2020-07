El SES advierte que rescindir el contrato de las ambulancias "no es fácil"

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, ha señalado que su asesoría jurídica ya está estudiando la solicitud de rescisión de contrato presentada por Ambulancias Tenorio pero ha advertido de que una resolución de estas características "no es fácil" y que, en todo caso, "lo primero" a la hora de tomar una decisión será que los ciudadanos que usan el servicio no se vean afectados.



Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que la rescisión de un contrato público en el que ha habido concurrencia de otras empresas no es sencillo, y que esto "lo sabe" la propia concesionaria, de ahí que haya presentado una solicitud para finalizar el contrato y no lo haya rescindido unilateralmente.



Así, Franco ha remarcado que este contrato tiene "una carga judicial importante", así como "muchas implicaciones laborales y mucho capital invertido".



Además, ha recordado experiencias "clamorosas" de resoluciones de este tipo como la petición de indemnización por la rescisión unilateral por parte de la empresa que inició las obras del nuevo hospital de Cáceres, así como con el de Plasencia, que se alargó durante nueve años.



Por tanto, ha señalado que será un proceso "muy reflexionado" y que se debe tomar una decisión "con frialdad" y con "justicia", si bien ha reiterado que "lo primero es no perjudicar a los ciudadanos extremeños", que por entrar en un conflicto de estas características tengan como resultado un servicio de peor calidad o que incluso el SES no sea capaz de "contratar nada" debido a un camino judicial en el que se presenta "recurso tras recurso".



CONVOCATORIA DE HUELGA



Por otro lado, ante la convocatoria por parte de los trabajadores de Ambulancias Tenorio de nuevos paros laborales los próximos días 20 y 27 de julio, y una huelga general indefinida a partir del 3 de agosto, ha calificado de "mal gusto" que se haya acusado al SES de "ningunear" a la plantilla.



"El trabajo y la energía que hemos desarrollado en la redacción del contrato, los ajustes, el desarrollo de la ejecución del mismo ha sido máximo, y lo saben los trabajadores", ha defendido Franco, quien ha insistido en que la preocupación del SES por la prestación del servicio es "máxima".



Además, ha subrayado que en todas las convocatorias de manifestaciones anteriores ha mediado el SES, consiguiendo acuerdos entre empresa y trabajadores, pero el "nivel de desacuerdo" actual es tan alto que complica la mediación, e incluso ha sugerido que "a lo mejor" detrás de esta convocatoria se encuentra la intención de ejercer "presión" para que el SES se decante finalmente por rescindir el contrato.



Y es que, ha subrayado, es la primera vez que se enteran de un conflicto laboral entre las partes por la prensa, ya que hasta ahora siempre se lo habían transmitido al menos de una de las partes, por lo que llega a la conclusión de que el nivel de confianza entre las partes y de cada una de ellas hacia el SES es "escasa".



Por ello, y aunque ha anunciado su participación en el acto de conciliación previsto, y para el que aún no hay fecha, tiene "pocas esperanzas" que se pueda alcanzar un acuerdo esta vez, porque ve una posturas "irreconciliables" entre los trabajadores y la empresa. "Haremos todo lo que podamos, como hemos hecho hasta ahora".