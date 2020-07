Fernández Vara defiende una PAC y Política de Cohesión prioritarias en fondos y objetivos

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este jueves una Política Agraria Común (PAC) y una Política de Cohesión post-2020 prioritarias en fondos y objetivos en el presupuesto europeo, aún más ahora debido a las consecuencias de la crisis sanitaria.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un debate en el que ha participado por videoconferencia con Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración de la Comisión Europea.

En esta ocasión, el debate ha tenido lugar en el marco del 139 Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que se ha celebrado a lo largo de esta semana, y en el que también ha participado la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.

A su vez, el máximo mandatario extremeño ha señalado que, tras la presentación por la Comisión Europea del Plan de Recuperación el pasado 27 de mayo, "necesitamos un nivel de ambición a la altura del desafío que enfrentamos".

Igualmente, el presidente autonómico ha abogado "por situar la solidaridad, la igualdad y la fraternidad" como "elementos vertebradores" de un proyecto europeo que debe aprovechar este momento para apuntalar su vigencia y proyectarla hacia el futuro, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, Fernández Vara también ha defendido seguir reforzando los sistemas sanitarios, apoyar al empleo, las PYMEs y la innovación, e impulsar la transición ecológica y digital.

“Del mismo modo, reivindicamos garantizar el equilibrio entre la dimensión urbana y rural en las políticas y el presupuesto europeos, y la necesidad de hacer frente a los desafíos demográficos, para que todos los ciudadanos se sientan reconocidos adecuadamente y garantizar la cohesión territorial”, ha añadido.

Igualmente, en el Pleno del CdR también han tenido lugar sendos debates con Janez Lenarc?ic?, comisario de Gestión de Crisis; Dubravka S?uica, comisaria de Democracia y Demografía, y Thierry Breton, comisario de Mercado Interior.

Además, se han debatido y votado resoluciones y dictámenes sobre el Marco Financiero Plurianual, las prioridades del CdR para 2020-2025, el programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2021, la implementación de los acuerdos de libre comercio, o la Ley Europea del Clima, entre otros asuntos.



COMISARIO DE PRESUPUESTOS



En esta sesión también ha intervenido el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, quien ha pedido ayudas a las regiones de la UE para que presionen a los jefes de Estado y de Gobierno y aceleren un acuerdo entre los Veintisiete para poner en marcha el plan de recuperación que relance la economía comunitaria tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.



"De nuevo tengo que decir que necesito su ayuda para acelerar este proceso. Cuantas más voces públicas se escuchen en apoyo de nuestra propuesta, más difícil será retrasar su adopción. Debemos orquestar un impulso descentralizado para conseguir los objetivos", ha enfatizado el austriaco durante su intervención en un debate en el pleno de Comité de las Regiones.



En esta línea, Hahn ha agradecido la iniciativa prevista para el 14 de julio por parte de la Alianza por la Cohesión y las "muchas acciones individuales" pensadas para "hacer la presión necesaria" sobre los líderes de cara a la cumbre presencial que mantendrán el 17 y 18 de julio para intentar lograr un acuerdo sobre el plan de recuperación y el presupuesto de la UE a largo plazo.



El comisario de Presupuestos ha recordado que el fondo de reconstrucción sólo se podrá poner en marcha después de lograr un consenso entre las capitales y con el Parlamento Europeo y una vez haya sido ratificado por los parlamentos nacionales. "Solo podremos emitir un euro (de deuda) si tenemos la aprobación legal de los Estados miembros", ha subrayado.



En este sentido, el "apoyo y empuje" de las regiones y ciudades de la UE "es decisivo" y ha apuntado que "el precio político de que no haya acuerdo es superior al coste de cualquier paquete de recuperación".



"Perderíamos toda la credibilidad, los ciudadanos no entenderían por qué no somos capaces de tomar decisiones, los mercados reaccionarían negativamente y todo esto nos llevaría a un lugar sin salida", ha advertido el austriaco, quien después ha añadido que confía en las regiones del bloque porque "son las más cercanas a los ciudadanos" y "conocen sus expectativas y esperanzas".



Antes de dar paso a Hahn, le presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha celebrado las propuestas de Bruselas, que recogen algunos planteamientos de la institución que preside. En concreto, ha destacado que tanto el tamaño como la estructura del fondo de reconstrucción están "en línea" con las peticiones del Comité de las Regiones.



Finalmente, el consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, ha abogado por tomar medidas "de inmediato" y poder así "recuperar la economía de una manera inmediata". Durante su intervención, ha señalado que las regiones más afectadas por el virus necesitan fondos que no sean reembolsables, porque lo contrario tendría "consecuencias nefastas".



González también ha pedido flexibilidad en el proceso de consolidación presupuestaria, una política comercial e industrial reforzadas para apoyar sectores como el del vino, ya afectado antes de la pandemia por los aranceles de EEUU y el Brexit, y una "fuerte inversión" en turismo y sanidad.



A juicio del consejero de Hacienda de La Rioja, estas propuestas deben "salir adelante lo antes posible", algo "imprescindible si queremos que los ciudadanos confíen y estén orgullosos de Europa".