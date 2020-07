Miembros de la Plataforma Milana Bonita reivindican ante el Rey y Sánchez un "tren digno"

Ep.



Un grupo de representantes de la plataforma Milana Bonita se ha concentrado este miércoles, 1 de julio, en Badajoz para reivindicar ante el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, un "tren digno" y que, además de vertebrar Extremadura, comunique con Madrid, Sevilla, Huelva o Ciudad Real.



"Venimos a pedirle cuentas al Rey y al presidente del Gobierno, claro que sí, porque ellos son los que tienen que tomar decisiones, igual que el propio presidente de la Junta, así que vamos a ver si las autoridades de una vez por todas miran a Extremadura con el cariño que miran a otros", ha señalado el presidente y portavoz de la plataforma Milana Bonita, Juan Carlos López Duque.



En ese sentido, ha reiterado su intención de pedirle al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, que Extremadura quiere "ya definitivamente tener un tren por el que podamos movernos no solo por nuestra región sino por toda España y vamos a luchar por ello", ha continuado, para valorar que aunque este miércoles se va a abrir la frontera con Caya "Extremadura no se calla".



Esta protesta se ha desarrollado por las calles del Casco Antiguo de la capital pacense, coincidiendo con la presencia en Badajoz del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y del primer ministro luso, Antonio Costa, para participar en la reapertura de la frontera entre España y Portugal.



Así, y aunque en un principio la concentración de Milana Bonita estaba inicialmente prevista en la Plaza de España, finalmente, los participantes han avanzado en dirección a la Plaza Alta y se ha desarrollado en una de las calles de subida a ésta, entre Soto Mancera, Moreno Zancudo, El Brocense, Concepción Arenal y San Juan Bautista, en el espacio conocido como 'Las cuatro esquinas'.



En el transcurso de la protesta, los participantes han lanzado proclamas como 'Vara Vara Vara el tren se nos para' o han cantado, con la música del himno de Extremadura, 'Nuestras voces se alzan, nuestros trenes no llegan, se averían, se estropean, y algunos se queman', acompañados de pancartas en las que se podía leer 'Tren de altas prestaciones Navalmoral-Madrid ¿para cuándo?' o 'No más promesas tren para el oeste'.



EXTREMADURA NO PUEDE PARAR DE REIVINDICAR



En declaraciones a los medios, Juan Carlos López Duque ha explicado que desde Milana Bonita acuden a Badajoz a "seguir reivindicando para el pueblo extremeño", dado que entienden que Extremadura "no puede parar de reivindicar", "no puede callarse más" y debe de estar en aquellos sitios y en aquellos lugares donde se pueda alzar la voz "para que escuchen las reivindicaciones del pueblo extremeño".



Y es que, según ha destacado, es "importantísimo para Extremadura" el que pueda tener "el tren digno que venimos pidiendo desde hace años" y que, además de vertebrar la región, cuente con una línea de Badajoz a Madrid, como también piden la que lleve a Sevilla, a Huelva o Ciudad Real "para engancharnos de nuevo en Madrid".



Igualmente, ha reivindicado que "se reabra y se reaperture" la línea que lleva desde Cáceres a Valencia de Alcántara, que ha definido como "una línea histórica de nuestra región que no puede perderse y que ahora mismo está cerrada", así como la línea del Ruta de la Plata "que, de alguna manera, no solo vertebraría Extremadura, sino que vertebraría el norte con el sur de España".



"Venimos también a decir que nos han quitado 15 trenes con el rollo este de la pandemia, y entonces vamos a ser un poquito claros, en otras regiones no ha pasado", ha abundado López Duque, para quien los extremeños han pagado este pasado martes sus impuestos a Hacienda y tienen "ahora la ventaja de poder gritar tan alto como cualquier español que paga lo mismo", pero "tienen buenos trenes y nosotros no".



Ante ello, ha recalcado que van a seguir luchando por "buenos trenes" y por que quieren que Extremadura "sea una región de verdad, de verdad, igual que cualquiera de las regiones españolas".



Por último e interpelado por su valoración ante la autorización por parte del Gobierno de la electrificación del tramo bifurcación Peñas Blancas-frontera portuguesa por un importe superior a 27 millones de euros, el presidente y portavoz de Milana Bonita ha dicho que lo valora "fenomenal".



"Ahora lo que yo valoraría sería que en vez de que reivindiquemos trenes dignos, en vez de que reivindiquemos estaciones, que reivindiquemos que venga a vernos el Rey y el presidente del Gobierno todas las semanas y en el Consejo de Ministros que nos den 32 millones cada vez, porque hasta que no vienen aquí no se acuerdan de Extremadura", ha concluido.