Extremadura confirma dos nuevos casos, uno en Mérida y otro en Navalmoral

La comunidad autónoma de Extremadura ha confirmado este jueves dos nuevos casos de Covid-19, uno de ellos perteneciente el área de salud de Mérida, y el otro en el de Navalmoral de la Mata, aunque no relacionado con el brote detectado en esta localidad cacereña.



Así lo señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa, en la que aclara que el caso confirmado en Navalmoral de la Mata no forma parte de la agrupación de convivientes en esta localidad, en la que hay confirmados 20 casos hasta el momento, sino que procede de la zona de Villanueva de la Vera.



En concreto, el informe diario de la Dirección General de Salud Pública ha registrado 143 casos sospechosos y ha descartado 151, y se han dado 57 altas epidemiológicas más, lo que eleva a 4.281 los pacientes que se han curado.



La cifra de fallecidos en Extremadura permanece en 519 desde el inicio de la pandemia, y a fecha de este jueves, no hay pacientes ingresados por Covid en los hospitales extremeños, según este informe diario.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Respecto a los casos por áreas de salud, cabe destacar que el de Badajoz ha notifica 34 nuevos casos sospechosos y ha descartado 44, mientras que cuenta hasta el momento con 493 pacientes curados, mientras que el Área de Salud de Cáceres ha registrado 44 casos sospechosos y ha descartado 41.



Por su parte, el Área de Salud de Mérida detecta 18 casos sospechosos y ha descartado 22, mientras que ha confirmado un caso de Covid-19 positivo, prequirúrgico. Se han curado 396 pacientes, mientras que en el caso de Plasencia, ha notificado 13 casos sospechosos y ha descartado 15.



Respecto al Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 14 casos sospechosos y ha descartado 11, y tiene 344 pacientes que se han curado desde el principio de la pandemia.



Así, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, donde permanece activo un brote con 20 casos de coronavirus confirmados y 30 personas más en aislamiento, ha registrado 7 casos sospechosos y ha descartado 11.



Este área de salud registra un nuevos positivo confirmado no relacionado con la agrupación de casos bajo investigación epidemiológica, sino que pertenece a la zona de salud de Villanueva de la Vera, señala el Ejecutivo extremeño.



Finalmente, el Área de Salud de Coria ha notificado dos casos sospechosos y ha descartado otros, mientras que el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 11 casos sospechosos y ha descartado 5. Registra 48 personas que ya se han curado.