Estado de alarma deja más de 28.300 propuestas de sanción y 150 detenciones en Extremadura

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha detallado que, durante los 98 días del estado de alarma en la comunidad extremeña se ha tramitado un total de 28.368 propuestas de sanción por incumplimientos de las medidas de restricción de la movilidad.



También se han realizado 150 detenciones, fundamentalmente por reiteración en el incumplimiento de las restricciones y por actitudes que "ponían en riesgo evidente la salud del resto de ciudadanos", según ha destacado en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Badajoz, en la que García Seco ha señalado la labor "fundamental" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante este periodo.



Una labor que "no ha sido la función punitiva o sancionadora", sino que se ha centrado en informar a los ciudadanos sobre las medidas de protección para todos y ante lo cual ha asegurado que han desarrollado una labor divulgativa y pedagógica "admirable".



Según ha detallado, durante este periodo se han tramitado en Extremadura un total de 28.368 propuestas de sanción por incumplimientos de la normativa regulada por el estado alarma; la mayoría de estas propuestas debidas a incumplimientos a las restricciones de la movilidad "sobre todo" en la primera fase de desescalada, y en las posteriores por aglomeraciones de personas, incumplimientos de la distancia social y de los aforos en determinados lugares.



En concreto, el 45 por ciento de estas propuestas de sanción las ha tramitado la Guardia Civil, el 35 por ciento la Policía Local y el 25 por ciento la Policía Nacional. Por provincias, el 61 por ciento de ellas se han localizado en Badajoz y el resto en la de Cáceres.



Por ámbito, el 55 por ciento de las propuestas de sanción corresponden a zonas urbanas y el 45 por ciento a las zonas rurales y, a tenor de estos datos, la delegada ha valorado que indican que responden a distribución "muy aproximada de la población real en Extremadura", por lo que no se puede afirmar que haya habido un mayor incumplimiento en unas zonas respecto a otras.



PASOS FRONTERIZOS Y CARRETERAS



Durante el estado de alarma han permanecido abiertos tres pasos fronterizos con Portugal, el de Caya y el de Villanueva del Fresno, en Badajoz, y el de Valencia de Alcántara, en Cáceres; un tiempo durante el cual se han controlado en la frontera 175.852 vehículos y 208.510 personas, de las que a 4.138 se les ha denegado el acceso a nuestro país al ser por motivos "no autorizados" durante dicho estado de alarma.



También se ha mantenido la vigilancia de las carreteras de la región a pesar de que en los momentos "más estrictos" del confinamiento la movilidad se redujo considerablemente y lo que ha llevado aparejado también una reducción muy importante de los accidentes.



CAEN LOS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS UN 65%



Así, ha puntualizado, comparando los datos de los meses de marzo, abril, mayo y los días que se llevan de junio el número de accidentes con víctimas ha descendido un 65 por ciento, pasando de 437 accidentes en 2019 a 155 en 2020; mientras que el número de víctimas mortales se ha reducido en un 60 por ciento. Además, de los 14 fallecidos en 2019 se ha pasado a seis en 2020.



En este punto, ha indicado que la 'nueva normalidad' "vuelve a traer una mayor siniestralidad" y también, según ha lamentado, accidentes con víctimas, por lo que ha hecho un llamamiento a "la prudencia y la responsabilidad" de los conductores para que se puedan mantener "buenos datos" y no se den "desgraciados accidentes" como los registrados en los últimos días, uno de ellos saldado con el "doloroso" fallecimiento de un niño de ocho años.



FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD



En su intervención, la delegada del Gobierno ha explicado también que en estas actividades de control de la movilidad de los ciudadanos han participado 2.772 miembros de la Guardia Civil, 1.085 de la Policía Nacional y cerca de 1.500 policías locales de Extremadura.



Casi 4.500 agentes que, como ha puesto en valor, han velado por la seguridad de la población al mismo tiempo que seguían luchando contra la delincuencia y contra el crimen o cualquier otro tipo de actividad que pusiera "en peligro" a los ciudadanos, por lo que ha trasladado su "reconocimiento personal" y el del Gobierno de España.



Sobre este colectivo, ha puntualizado además que en su labor en la calle se han producido 55 contagios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "muchos de ellos" durante el ejercicio de su labor profesional, así como que 388 han tenido que permanecer en aislamiento y "por desgracia" ha tenido que recordar que ha habido un fallecido, el miembro de la Guardia Civil Fernando Santiago Caminero, de Navalmoral de la Mata y que ha muerto a causa del Covid-19.



FUERZAS ARMADAS



García Seco ha destacado también el papel desarrollado durante el estado de alarma por las Fuerzas Armadas, que "desde el primer momento" pusieron en marcha la operación 'Balmis' y que han desarrollado un papel "fundamental" en el control de la pandemia.



Según ha apuntillado, el Ejército español, a través de la Brigada Extremadura XI, los Batallones I y II de la Unidad Militar de Emergencias, del Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca, con la participación directa de 1.765 efectivos, han intervenido en diversas misiones de control y seguridad, pero "fundamentalmente" en las desinfecciones de residencias de mayores.



También han dado una formación específica a los de bomberos de la región para potenciar las actuaciones de desinfección de la manera "más eficaz posible" y, en total y con la coordinación de la Delegación del Gobierno, se han realizado 253 desinfecciones en 170 residencias de mayores en Extremadura en unos trabajos que han contado con "la colaboración fundamental" de las dos diputaciones provinciales y sus cuerpos de bomberos.



Finalmente, se ha referido a los funcionarios de prisiones de los centros penitenciarios de Cáceres y de Badajoz y que, como ha valorado, "han logrado mantener en unas situaciones muy difíciles de doble confinamiento" el "adecuado comportamiento", el "respeto" entre funcionarios e internos y la "paz social" dentro de las prisiones, así como que no se ha tenido que lamentar "incidentes graves".