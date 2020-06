La Junta respeta la autonomía de los alcaldes para cerrar las piscinas este verano

Ep.



La portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que el gobierno autonómico, atendiendo al principio de autonomía municipal, respeta la decisión de los alcaldes de la comunidad que han decidido no abrir este verano sus piscinas naturales y municipales debido a los condicionantes de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.



"Tenemos que respetar a los alcaldes que son la máxima autoridad de sus municipios y los máximos responsables de la vida de sus ciudadanos", ha señalado Gil Rosiña, quien ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de este miércoles que no ha debido de ser una decisión "fácil" para los regidores municipales.



En este sentido, ha criticado las "tremendas" declaraciones del presidente del PP, José Antonio Monago, quien este miércoles instaba al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, a "no escurrir el bulto" y a liderar la toma de decisiones que permitan la apertura de estas instalaciones.



"Me imagino lo difícil que están siendo estos días para los alcaldes", ha señalado Gil Rosiña, quien no obstante ha apuntado que quienes han tomado esta decisión aún están a tiempo de revocarla, y en este sentido ha recordado que la Junta ha hecho su parte al ofrecer "unas guías para que los alcaldes que quieran abrir sepan las condiciones en las que lo tienen que hacer".



Y es que hubo ayuntamientos que adoptaron esta decisión aún en las primeras fases de la desescalada, ante lo cual ahora podrían dar marcha atrás tras conocer la evolución de la pandemia pero, en cualquier caso, ha señalado que la autoridad competente en la materia son los regidores municipales.



Gil Rosiña ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado la campaña de campamentos de verano de la Junta para niños y jóvenes, una alternativa de ocio y tiempo libre, en la que, según ha señalado, se ha puesto un "mayor esfuerzo" para poder ofrecer una alternativa al cierre de las piscinas ya anunciado en mucho municipios.



Por otro lado, ha replicado a quienes ven una contradicción en que la comunidad se promocione como destino turístico de agua dulce y que este verano no vayan a abrir muchas de sus piscinas municipales, al señalar que esto es algo que no se puede relacionar en un verano como este.



"Esto se puede hablar en un verano de normalidad, y este no es un verano de normalidad, es un verano de nueva normalidad que tiene unos parámentros y unos obstáculos que cada uno, en el ejercicio de su autonomía competencial, tiene que decidir", ha subrayado.



Finalmente, considera que hay que afrontar la situación desde una perspectiva optimista, en tanto que decir a estas alturas que "no se salva la campaña de verano" por el cierre de las piscinas es algo "catastrofista", al tiempo que ha destacado el esfuerzo que están haciendo los empresarios del sector por adaptar sus negocios a la situación.