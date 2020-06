Extremadura prevé recibir entre 250 y 272 millones del Fondo Covid-19

Ep.



El secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura, Isidoro Novas, ha avanzado que la previsión del gobierno autonómico con respecto a las cantidades que recibirá del denominado Fondo Covid de 16.000 que el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos provocados por la pandemia se sitúan entre los 250 y los 272 millones de euros.



Un fondo de carácter "excepcional", ha remarcado Novas, en tanto que no tiene vinculación con el modelo de financiación autonómica, y que cuenta con "criterios objetivos y cuantificables", a la vez que ha destacado que tiene una "complejidad enorme" en cuanto a su reparto.



No obstante, ha destacado que, tras una primera propuesta de reparto ante la que Extremadura presentó alegaciones, en la segunda, que es la definitiva aprobada el pasado 16 de junio por el Gobierno en un real decreto, es "razonable, suficiente, equilibrado y equitativo", teniendo en cuenta además que atiende a una pandemia que no ha afectado por igual a todas las comunidades autónomas.



Un fondo que se divide en cuatro tramos, de tal forma que los dos primeros son para atender el gasto sanitario, el tercero los de la educación y el cuarto la de la minoración de ingresos a través de los impuestos por la caída de la actividad.



De esta forma, y obviando los criterios de reparto del segundo tramo sanitario del fondo, que se determinarán en octubre atendiendo al comportamiento de la pandemia en los próximos meses, la Junta prevé recibir entre 250 y 252 millones de euros.



Haciendo el ejercicio de trasladar el peso en el reparto de los indicadores del tramo 1 al 2, en este caso se alcanzarían los 270-272 millones de euros, ha señalado Novas, que en todo caso considera "resuelta" la cantidad inicial de los 250 millones.



En cuanto a las fechas en las que se recibirán estas cantidades, el primer tramo, que ha sido cuantificado en 97 millones por la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, se librará en el próximo mes de julio. El siguiente será el tramo 3, el de la educación, en septiembre, y los dos restantes en noviembre.



Novas ha aportado estas previsiones en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura este miércoles, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP en la materia, Luis Alfonso Hernández Carrón, sobre la postura de la Junta en cuanto a los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones a las comunidades autónomas.



Un fondo que desde el inicio ha suscitado las "disputas y agravios" entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a los criterios de reparto, que según ha expuesto Carrón "no favorecen a Extremadura".



Y, además, considera que el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, no ha alzado lo voz contra el presidente del Gobierno y también líder de su partido, Pedro Sánchez, como sí considera que han hecho otros dirigentes socialistas como el castellano-manchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán.



Según ha señalado, Extremadura no se ve favorecida porque el reparto penaliza las características demográficas de la comunidad, como son su dispersión, envejecimiento o poca población. "Tienen que pelear más este fondo", ha exigido el diputado 'popular' al representante de la Administración autonómica, especialmente en lo que se refiere al tramo que falta por definir su reparto, y sobre el que ha expuesto también su temor a que salgan beneficiadas las comunidades forales, es decir País Vasco y Navarra.



En este sentido, Novas ha subrayado que ante la primera propuesta de reparto la comunidad hizo dos consideraciones al no estar de acuerdo con el reparto tanto del bloque sanitario, porque consideraba que había una "sobrefinanciación" de los indicadores sanitarios, como también en la forma en la que se medía la minoración de ingresos.



De esta forma, se llegó a una segunda propuesta que establece las reglas de reparto definitivas que considera apropiadas, en tanto que si se atendiera solo a los criterios de población sobre los sanitarios "seríamos injustos con el resto de CCAA", ha señalado Novas, quien ha recordado que el Covid-19 no está afectando con la misma intensidad a todas las comunidades autónomas.



Además, y con respecto a las críticas mostradas por Carrón respecto a los criterios de reparto, ha recordado que los diferentes grupos políticos tendrán la oportunidad de enmendarlos, ya que dicho fondo tiene aún que pasar por el Congreso.



"Es verdad que son previsiones", ha señalado Novas, como así le ha replicado Hernández Carrón, aunque no obstante ha añadido que "hay una parte resuelta", y que sería el suelo de los 250 millones de euros, que habrá que esperar hasta octubre para ver cómo ha evolucionado la pandemia para ver la cantidad definitiva que reciba la comunidad.