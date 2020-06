112 pide "extremar precaución" para evitar incendios forestales y ahogamientos en verano

El 112 de Extremadura ha realizado un llamamiento a todos los ciudadanos de la región a "extremar la preocupación" durante los meses de verano y ante las altas temperaturas para evitar incendios forestales y ahogamientos.



En concreto, este mensaje lo han lanzado este miércoles la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, y el director del 112, Juan Carlos González, durante una rueda de prensa en Mérida, en la que han informado de la activación de todos los procedimientos y prevenciones de emergencia al aumentar la posibilidad de registrarse fuegos forestales durante estos meses, ante un "verano incierto y con altas temperaturas".



Por eso, la Junta de Extremadura ha pedido a los ayuntamientos de la región que activen los planes municipales de emergencia, sobre todo en las zonas con más alta probabilidad de incendios, según ha precisado Villar, insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de "respetar las medidas preventivas".



A su vez, en relación a las zonas de baño, ha llamado la atención a "extremar la seguridad" y respetar las normativas municipales para evitar situaciones de peligro, así como seguir las medidas activadas en el contexto de la nueva normalidad derivado del Covid-19.



Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, a extremar precauciones y la vigilancia a menores para lamentar ahogamientos y más fallecimientos como el de los dos jóvenes que perdieron la vida el pasado sábado cuando se estaban bañando en el canal de riego de Orellana, zona donde no está permitido hacerlo.



Entre otras recomendaciones, la directora general ha insistido en evitar ir solos a zonas permitidas al baño y que no estén vigiladas, extremar la vigilancia con menores y otros colectivos vulnerables, según informa la Junta en una nota de prensa.



Respecto a las alertas por altas temperaturas, se recuerda evitar ingerir bebidas alcohólicas y las horas de mayor exposición al sol, también evitar realizar actividades de esfuerzo físico en las horas de más calor, así como mantener una alimentación saludable y beber suficiente agua para mantener la hidratación.



NUEVA NORMALIDAD



Por otro lado, durante su intervención, la directora general ha subrayado la necesidad de respetar y cumplir las medidas de precaución y las normativas vigentes como consecuencia del Covid-19, que obliga al uso de la mascarilla con carácter obligatorio de no poder mantenerse la distancia de seguridad permitida.



A este respecto, ha señalado que las medidas ya tomadas y las que sigan perfilándose se han trasladado a los ayuntamientos para coordinar actuaciones frente a situaciones de alerta y la nueva normalidad derivada de la pandemia, activando los planes de emergencia municipales.



Finalmente, el 112 también ha puesto en marcha un protocolo de comunicación ante la detección de exceso de ozono en la atmósfera, cuyos datos se harán públicos en la web del 112.