CSIF seguirá movilizándose tras no llegar a ningún acuerdo con Junta en subida salarial 2%

El sindicato CSIF Extremadura continuará con las movilizaciones para reclamar que se aplique la subida del 2 por ciento salarial a los empleados públicos, tras una nueva reunión de la Mesa General de Negociación con la Junta de Extremadura que ha terminado sin acuerdo entre las partes.



Una reunión en la que los sindicatos han "asistido nuevamente a promesas, promesas y promesas" de la Junta de Extremadura, que no ha puesto "ninguna fecha clara de cuándo le van a dar a los empleados públicos lo que es suyo", que es la subida salarial del 2 por ciento, que estaba ya aprobado y presupuestado para 2020.



Así se ha pronunciado el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, tras la Mesa General de Negociación celebrada este martes, a la que este sindicato ha llegado "con la mano tendida" y han realizado propuestas para poder llegar a acuerdos, "pero ni se han estudiado ni se han tenido en cuenta".



Benito Román ha asegurado que la decisión de no aplicar esa subida del 2 por ciento a los empleados públicos "no hay que achacarlo a ninguna pandemia", ya que ésta se ha producido en todas las comunidades autónomas, y "sin embargo sí les han pagado ese 2 por ciento", mientras que los empleados públicos de Extremadura "van a ser los que se van a quedar sin esa subida salarial".



"No es justo ni se lo merecen los empleados públicos de la región", ha reafirmado el presidente de CSIF, quien ha anunciado que desde el sindicato continuarán con las movilizaciones para reclamar que "a los empleados públicos se le dé lo que es suyo".



Y es que "estamos viendo que la Junta de Extremadura sí que ha tenido dinero para unas cosas, pero no para pagarle a los empleaados públicos", ha concluido el dirigente autonómico de CSIF.