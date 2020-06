Vergeles pide prudencia y respetar las medidas de seguridad ante fin del estado de alarma

Ep.



El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido prudencia y que se respeten todas las medidas de seguridad ante la finalización del estado de alarma, para no tener que pasar a la "reescalada" y volver atrás en las fases de la desescalada, "como puede ser que les ocurra a algunas Comunidades autónomas".



Así, se ha congratulado porque, según las imágenes de ayer domingo, "la gente se lo ha tomado en forma de menos avalancha que como se podía esperar, y agradezco a la ciudadanía que sea responsable y mantenga la precaución respecto al virus porque no estamos hablando de ninguna tontería", ha dicho.



"Debemos tener muchísima precaución respecto al virus y estar muy seguros de consultar ante lo más mínimo, guardar las distancias de seguridad y todo lo demás", ha incidido el responsable de la sanidad extremeña en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en el Hospital Universitario de Cáceres donde se ha instalado ya el nuevo acelerador lineal para ofrecer tratamientos de radioterapia oncológica.



Vergeles ha indicado que los desplazamientos que se han producido entre diferentes comunidades autónomas "han sido razonables" pero ha insistido en que ahora hay que ver cómo va evolucionando la "nueva normalidad" en cuanto a posibles nuevas infecciones, unos datos que "se conocerán dentro de entre siete y diez días pero de momento, no podemos hablar de brotes y eso es positivo", ha subrayado.



En su comparecencia ha recordado que hay una "agrupación de convivientes" en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata que están siendo seguidos "muy estrechamente" porque vienen de otro brote de Andalucía y "ahí se espera que dé algún positivo más" pero "está controlado y se están haciendo todas las PCRs que se tienen que hacer", ha recalcado.



AFOROS DE EVENTOS



Respecto a la normativa del aforo permitido en las bodas, en las que Extremadura ha estipulado en 150 personas si son al aire libre y 75 si son en el interior, Vergeles ha dicho que estos aforos se irán modificando según vaya evolucionando la pandemia pero ahora prefiere ser precavido tanto en las bodas como en otros acontecimientos masivos como ferias o conciertos, por ejemplo.



Así, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado los eventos como de mayor riesgo, riesgo moderado y menor riesgo y, según esta premisa, se irán autorizando diferentes aforos según vaya evolucionando la epidemia.



"Me gustaría que me tildasen de exceso de prudencia a que tuviéramos un brote que fuese difícil de controlar y tuviéramos que pasar a la fase de reescalada, es decir, atrasar en las fases, pasando a la fase 3 o la 2, como puede ser que les ocurra a algunas Comunidades autónomas", ha zanjado el consejero.



Asimismo ha insistido en que prefiere "ponerse en lo peor" porque "siempre habrá tiempo para modificar esos aforos pero necesitamos una confirmación de que los datos epidemiológicos van a seguir siendo buenos".



Entre esos eventos de mayor riesgo considerados por la OMS están los que acudan personas de distintas CCAA, donde no se puedan sentar y donde pueda haber aglomeraciones, y es por eso por lo que no habrá fiestas patronales en el mes de julio en la región, por ejemplo.



"Si me dicen que las fiestas patronales de un pueblo las van a cambiar por desfiles con distancia de seguridad y conciertos sentados manteniendo distancias y aforo delimitado, a lo mejor es posible que se puedan autorizar esas fiestas", ha explicado el consejero. Mientras tanto, ha abogado por "encontrar otros espacios de ocio adaptados a un riesgo moderado dentro de la nueva normalidad".