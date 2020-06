SIMEX:75% médicos extremeños cree que medios protección en pandemia han sido insuficientes

Ep

El 75,39% de los médicos extremeños han considerado que el material de protección con el que han contado para hacer frente a la pandemia del Covid-19, en los centros sanitarios ha sido "insuficiente" y el 49% ha tenido "bastante" miedo a la hora de afrontar su trabajo.



Así se desprende de una encuesta que ha realizado el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) con una muestra de 256 facultativos de los casi 3.700 que existen en la región.

Las preguntas se han remitido hace dos semanas a través del sindicato a sus asociados y han respondido a 21 cuestiones como la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, la utilidad de su trabajo, la carga de trabajo, las vivencias personales o cuántos de ellos han resultado infectados por el Covid-19 y han necesitado una baja laboral.



En las conclusiones del estudio, realizado por el secretario de Acción Profesional de Simex, Jesús Santos, se recoge que el 52% de los médicos detectó la falta de equipos de protección individual (Epis) desde el principio de la pandemia, aunque la mayoría no denunció por escrito esta carencia.



En cuanto a sus vivencias personas, el 49,75% ha sentido "bastante" miedo en los momentos más críticos y el 34% ha resultado afectado anímicamente, mientras que el 62,56% se ha sentido útil en el desarrollo de su labor profesional en hospitales, centros de atención primaria y residencias de mayores.



Al 90,98% de los sanitarios se les han realizado pruebas diagnósticas, de los que el 27% han sido test rápidos. En relación a la fiabilidad de estos métodos, consideran que los PCRs son "muy fiables" para el 51,85% de los que ha respondido, mientras que la prueba ELISA lo es para el 46,3%, y el 71,7% considera "poco fiables" los test rápidos.



SITUACIÓN LABORAL



Según la secretaria general del Simex, María José Rodríguez Villalón, el 14,5% de los facultativos encuestados resultó infectado por coronavirus, mientras que el 55,6% no estuvo enfermo y el 30,1% "no lo puede asegurar".



De los que enfermaron, el 25,10% necesitó una baja laboral y el 85% "no tuvo problemas en la tramitación de esa baja", y el 62% tampoco tuvo inconvenientes para que se les considerada un accidente laboral.



La encuesta también revela que el 49,2% de los facultativos ha trabajado por encima de su jornada laboral durante los días más críticos de la pandemia, de lo que se deduce que el 50,8% no ha trabajado por encima de sus horas lectivas habituales.

De los que sí ampliaron jornada, el 28% lo ha hecho de forma voluntaria y a un 7,87% se le requirió de forma obligatoria para ampliar sus horas de trabajo, según ha indicado Rodríguez.



De cara a un futuro rebrote de infecciones, los encuestados consideran "normal" la dotación actual de medios de protección y su formación para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, creen que es "poca" la claridad de los protocolos de actuación, la organización y los métodos de diagnóstico.



Respecto a la confianza en los gestores sanitarios si hubiera que pasar por la misma situación, los médicos encuestados han contestado que confían "nada", mientras que la confianza en los pacientes es "normal-baja" y en los compañeros sanitarios "normal-alta".



Según Santos, la idea de esta encuesta surgió para "conocer la realidad de la percepción que han tenido los médicos en esta pandemia" porque "no se ha escuchado su voz".

Las preguntas se han realizado de forma global sin ceñirse a un período concreto, sino que buscaba conocer la situación en su conjunto en estos tres últimos meses.



Las conclusiones se llevarán a la asamblea general que celebrará Simex el jueves de la próxima semana, día 25, y también se elevarán al Sistema Extremeño de Salud (SES) para que conozca la "percepción" de los facultativos de la región, durante toda la crisis sanitaria.