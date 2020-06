Cs defiende reducción de la burocracia y creación de un registro único

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha defendido este jueves la reducción de los trámites burocráticos en materia agraria y forestal y la creación de un registro único en la Junta de Extremadura "para facilitar a los ciudadanos la comunicación con la Administración".

Según Polo, medidas que recoge el decreto y que su grupo ha impulsado y defendido en varias ocasiones, añadiendo que está "trabajando y terminando" las aportaciones que el gobierno autonómico ha pedido a los grupos parlamentarios para este decreto que será aprobado mañana en Consejo de Gobierno Extraordinario.

Asimismo, el líder de Cs Extremadura ha criticado que el decreto "no estuviera más orientado a un determinado tema" o que se hubieran presentado "dos decretos diferentes" porque, "en realidad, consta de cinco o seis capítulos que abarcan sectores y problemáticas muy diferentes en las que unas se puede estar de acuerdo y en otras no y esto dificulta el posicionamiento a la hora de validar o no el decreto".

Por otro lado, el portavoz de la formación liberal ha apuntado que las comisiones sobre el Covid que se han desarrollado en los últimos meses han sido necesarias aunque ha echado en falta "más anticipación a la hora de convocarlas", porque "a la comisión hemos venido muchas veces a escuchar decisiones que ya estaban tomadas por parte del gobierno autonómico y en las que los grupos poco podíamos aportar".

Además, ha afirmado que, "en cualquier caso, nuestra voluntad siempre ha sido la de exponer en la comisión nuestra opinión e intentar incitar al gobierno a tomar decisiones con mayor agilidad y rapidez porque consideramos que siempre vamos un poquito lento a la hora de tomar decisiones para superar el problema del coronavirus".

MEDIDAS PARA GRANDES EMPRESAS

Por otro lado, y preguntado sobre las medidas para grandes empresas que recoge el decreto, Polo ha indicado que "el decreto no es la solución para que grandes empresas vengan a la región".

Además, ha subrayado que, "para que las grandes empresas se fijen en Extremadura, la Junta tiene que cambiar mucho la filosofía con la que encara determinados proyectos".

En este sentido, Polo ha asegurado que el gran problema de Extremadura "es que no resulta atractiva para determinados proyectos de inversión y eso tiene que cambiar".

También, ha explicado que "lo que tenemos que hacer es que Extremadura desde el punto de vista de las infraestructuras y de la fiscalidad sea lo suficientemente atractiva y sobre todo que reduzca mucho la burocracia para que los inversores tengan a la región en el punto de mira y no nos vean como un lugar donde es complicado emprender e invertir".

Para ello, ha insistido en que, "los políticos tenemos que quitarnos de detrás de las pacatas y de decir si un proyecto es bueno o malo, para esos están los técnicos y la normativa", concluyendo que "los políticos tenemos que poner alfombra roja a todos los inversores que quieran venir a instaurar sus proyectos, ajustándose a la normativa existente".