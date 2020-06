La Junta "priorizará el teletrabajo" para funcionarios dentro de colectivos vulnerables

Ep.

La Junta de Extremadura "priorizará el teletrabajo" a partir de ahora para aquellos funcionarios que estén dentro de colectivos vulnerables, ya sea por enfermedad o por embarazo, o bien para aquellos que tengan menores de 14 años o personas con discapacidad a su cargo.



"Nosotros tenemos y permitimos el teletrabajo en este nuevo tiempo, en el que ya hay funcionarios que están volviendo a los despachos y a las instalaciones de la Junta de Extremadura", ha explicado la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en una rueda de prensa en la que ha señalado que el Ejecutivo regional tiene "contemplado priorizar el teletrabajo" para los empleados públicos que cumplan estas condiciones.



En su intervención, la portavoz de la Junta ha resaltado que desde el Ejecutivo regional han realizado un "esfuerzo extraordinario" ante la siutación generada por el coronavirus, con el objetivo de que "esta administración no se parara" y asegurar que los funcionarios públicos pudieran hacer su trabajo desde sus casas.



También se han publicado "varias instrucciones en este tiempo que conocen el conjunto de los funcionarios", ha señalado Gil Rosiña a preguntas de los periodistas tras conocerse que los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 y personas dependientes.



En este sentido, Isabel Gil Rosiña ha recordado que la Junta de Extremadura "es una de las pocas comunidades autónomas que con anterioridad al Covid-19 ya tenía regulado el teletrabajo", aunque ha señalado que "no lo pedían muchos funcionarios".



Ahora, la situación generada por el coronavirus "ha venido a poner el teletrabajo en primera plana de la agenda", y de hecho, "una cantidad ingente de funcionarios de esta administración han estado teletrabajando", para lo cual la Junta ha realizado un "esfuerzo tecnológico, como nunca antes en 38 años había hecho", ha destacado Gil Rosiña.



La adaptación del teletrabajo por el Covid-19 "ha sido un ejercicio muy rápido, que no hemos tenido tiempo ni de pensar, porque había que hacerlo", ha explicado la portavoz de la Junta, quien ha resaltado que este ejercicio "ha salido bien", aunque "susceptible de mejora, como siempre".



"Estamos verdaderamente satisfechos de que este tiempo difícil también haya traído cosas nuevas", aunque habrá que hacer una reflexión sobre el "sesgo de género que pueda tener" el teletrabajo, ha planteado la también consejera de Igualdad, quien ha abogado por analizar cuántos hombres y varones piden este teletrabajo.