Extremadura suma dos nuevos contagios por Covid-19, en las últimas 24 horas

El informe diario de la Dirección General de Salud Pública ha notificado dos nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR en Extremadura, en concreto en las áreas de salud de Badajoz y de Coria.



Asimismo, se han detectado 167 casos sospechosos y se han descartado 117, además hay seis nuevas altas, todas en el Área de Salud de Plasencia, lo que eleva a 4.189 los pacientes curados en Extremadura.



DATOS POR ÁREAS



Por áreas, el Área de Salud de Badajoz ha notificado 41 nuevos casos sospechosos y ha descartado 11. Además, ha notificado un caso positivo confirmado por PCR y no tiene pacientes hospitalizados.



Asimismo, y desde el inicio de la pandemia se han curado 486 pacientes y han fallecido 37 personas, según ha informado la Junta en nota de prensa.



El Área de Salud de Cáceres ha registrado 44 casos sospechosos en las últimas 24 horas y ha descartado otros 44. Además, acumula un total de 269 fallecidos durante la pandemia y 1.868 pacientes que ya se han curado y, en estos momentos, no tiene pacientes hospitalizados.



El Área de Salud de Mérida ha detectado en el día 16 casos sospechosos y ha descartado 19. Además, no tiene pacientes ingresados por covid y acumula 32 víctimas mortales y 386 pacientes curados.



El Área de Salud de Plasencia ha notificado 21 casos sospechosos y ha descartado 13. Asimismo, tiene un paciente ingresado, acumula 75 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia y 587 pacientes que se han curado.



Por su parte, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado 16 nuevos casos sospechosos en el día y ha descartado nueve. No tiene pacientes ingresados por covid, han fallecido 21 personas a lo largo del periodo y tiene 344 pacientes que se han curado.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 15 casos sospechosos y ha descartado otros 15. No tiene pacientes ingresados por Covid-19, se han curado 279 personas y registra un total de 53 víctimas mortales.



El Área de Salud de Coria ha notificado tres casos sospechosos y ha descartado tres, además de confirmar un positivo por PCR. No tiene pacientes covid ingresados en el hospital, se han curado 192 personas y se han producido 19 fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 11 casos sospechosos y ha descartado tres. No tiene pacientes hospitalizados y registra 47 personas que ya se han curado y cinco víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.