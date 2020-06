La Junta muestra su respeto a la protesta de sindicatos de educación

Ep.



La Junta de Extremadura ha mostrado su respeto a la protesta que los sindicatos de educación han celebrado en Mérida contra la reducción de profesores para el próximo curso, tras lo que ha reafirmado que el Ejecutivo regional "no abandona la senda del diálogo", con el objetivo de que "la vuelta al cole en Extremadura se haga con las garantías para todo el mundo".



De esta forma se ha pronunciado la portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Mérida sobre la concentración que los sindicatos han celebrado frente a la Consejería de Educación frente a la reducción de más de 300 docentes en la plantilla prevista para el próximo curso.



En su intervención, la portavoz de la Junta de Extremadura ha mostrado el respeto a estas concentraciones, pero ha lamentado que la Mesa Sectorial de Educación "no se pudo celebrar" porque los sindicatos la abandonaron antes de que finalizara, y ha resaltado que el Ejecutivo extremeño "llevaba una propuesta final que no era la que inicialmente recogía la propuesta técnica".



Así, ha recordado que "no es la primera vez que se modifica de la propuesta técnica a la propuesta que finalmente se lleva a la mesa negociadora", por lo que ha "lamentado profundamente" que los sindicatos se levantaran de esta mesa, y "tendrán que explicar por qué no han querido hablar".



Por eso, Gil Rosiña ha recordado que "quiénes se han levantado de la mesa tendrán que explicarle a quiénes representan, que son los maestros", tras lo que ha reafirmado que el Ejecutivo regional "no va a abandonar la senda del diálogo nunca".



"Nosotros vamos a seguir trabajando y dialogando a través de las mesas sectoriales y del diálogo social y de la toma de decisiones y de acuerdos", ya que para Gil Rosiña se trata de "la mejor manera que tenemos de dar respuesta a los ciudadanos en Extremadura".



TEJER LA DESESCALADA EDUCATIVA



Así, la portavoz del Ejecutivo regional ha recordado que Extremadura participa este jueves en la Conferencia Sectorial de Educación, para abordar con la ministra del área se podrá "tejer la desescalada educativa, que fácil no es", ante lo que ha resaltado que "estaría bien que todos hiciéramos un ejercicio de responsabilidad".



Una responsabilidad que "no está reñida con la protesta", ha resaltado Gil Rosiña, quien ha añadido en cualquier caso que "el no diálogo es muy difícil de casarlo con la responsabilidad", ha dicho.



Gil Rosiña ha explicado el "problema" que supone la desescalada educativa, que es "muy difícil", ante el que la Junta de Extremadura va a poner "lo mejor de este gobierno para que todo lo que tiene que ver con la vuelta al cole, se haga con la mejor seguridad y garantía, pensando en el elemento principal, que son los alumnos".



Así, la Junta de Extremadura va "a apostar por la calidad de la educación", como lo "ha venido haciendo en los últimos años", en la que ahora tiene que enfrentarse, como todo el país, "a una vuelta al cole diferente y muy difícil".



Por tanto "no está escrito todavía cómo va a ser la vuelta al cole", ha asegurado la portavoz de la Junta, quien ha resaltado que la Consejería de Educación mantiene "un diálogo permanente con la comunidad educativa", que a su juicio "es la mejor salida de esta difícil situación" por la que atraviesa el país debido al coronavirus.