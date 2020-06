PSOE extremeño siente "vergüenza" por los "macarras" en el Congreso

Ep

El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha afirmado que su partido en la región siente "vergüenza" por el "nivel de crispación" en el Congreso de los Diputados propiciado por políticos "macarras" que, a su juicio --y en alusión a las formaciones de derechas-- deberían alejarse de "estrategias electorales" y ser "leales" al Gobierno central en la salida de la crisis del Covid-19 y en el "proyecto común" para "reconstruir" España.



Tras incidir en que dicha "crispación" supone "una falta de respeto" hacia los millones de españoles que "están preocupados por su futuro laboral y su bienestar", ha apelado así a los partidos de derechas a que "se pise el freno de la crispación por favor" porque "esto a lo único que conduce es al precipicio de que salte por los aires la convivencia ciudadana entre españoles y españolas".



"Y cuando salta por los aires la convivencia entre españoles lo que está saltando por los aires es la democracia, que se sustenta en la convivencia ciudadana, en el espacio público que todos los españoles compartimos", ha añadido González en rueda de prensa telemática ofrecida este lunes en Mérida.



En este sentido, ha defendido que ahora "más que nunca" el espacio público compartido "necesita de serenidad, tranquilidad, reflexión, ideas para reinventar este país y reconstruir España, para mirar hacia el futuro", algo a que a su juicio "desde luego la crispación que en estos momentos hay no ayuda".



Así, ha recalcado que España necesita "políticos de altura y no macarras sentados en el Congreso de los Diputados", y ha invitado a la derecha a ser "leales" con el Gobierno central como, según ha recordado, el PSOE ya lo fue en su momento en cuestiones como el Pacto Anti-yihadista o la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha apuntado.



"Apelamos a que se pise el freno y a que se vuelva a la serenidad que este país necesita", ha insistido González, quien recuerda en todo caso que esta crispación ya se vio bajo los gobiernos de presidentes socialistas como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero como "una estrategia que la derecha utiliza para intentar desmovilizar a los votantes de izquierda y movilizar a los de derecha".



"La derecha tiene que entender que en estos momentos no estamos ante estrategias electorales que valga", ha advertido en todo caso el portavoz socialista, quien ha subrayado que ahora lo que se necesita es "la unidad de todos los políticos españoles para intentar que las mejores ideas que tengan se pongan al servicio de un proyecto común que se llama España".



Ha pedido, por ello, a la derecha en España que "deje las estrategias electorales de la crispación para otro momento" y se ponga a trabajar por el "proyecto común" de "todos los españoles y españolas" como está haciendo el PSOE: "poner lo mejor de sí mismo para mejorar el futuro y el bienestar de este país.



PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA



En este sentido, ha invitado al PP a que apoye el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados la sexta prórroga del Estado de Alarma en España por el Covid-19, en tanto que esta figura "ha salvado vidas en España".



Tras subrayar así que se trata aquélla de "una figura constitucional como cualquier otra figura", ha incidido en que "el hecho de que el estado de alarma dotara de mando único al Gobierno para poder garantizar la movilidad o controlar la movilidad ha salvado vidas en España. Algunos hablan de que el estado de alarma ha salvado 300.000 vidas en este país", ha dicho.



"Creo que el estado de alarma está más que justificado y lo curioso es que muchos presidentes de CCAA del PP lo han justificado, lo han pedido y sin embargo sus compañeros de Madrid en el Congreso de los Diputados no han apoyado ese estado de alarma", ha lamentado el portavoz socialista, quien ha animado al PP, que "aunque parece que está en no es no" a que apoye el estado de alarma que pedirá el Gobierno, porque "el estado de alarma ha salvado vidas en España".



RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL



Por otra parte, Juan Antonio González ha lanzado en nombre del PSOE extremeño una llamada a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos en la comunidad durante la desescalada por el Covid-19, porque tras "muchos meses confinados, meses dolorosos, de sufrimiento", ahora "no lo podemos echar por la borda" y "no podemos volver atrás".



"Ahora que estamos casi tocando el final de esta pandemia tenemos que tener todos responsabilidad individual en los actos que hacemos", ha dicho. "Tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias de distancia social, de uso de mascarillas para no volver atrás", ha espetado.



En este sentido, ha pedido también a los medios de comunicación que "echen una mano" para "intentar que todos los ciudadanos sepan que el virus todavía están entre nosotros y tenemos que ser responsables y seguir las recomendaciones que insistentemente los sanitarios nos hacen para garantizar la salud de todos los extremeños".



INGRESO MÍNIMO VITAL



Por otra parte, sobre el Ingreso Mínimo Vital aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el portavoz del PSOE en Extremadura ha considerado que supone "un hito histórico" en el estado del bienestar español que "beneficiará a miles de familias en Extremadura".



Así, tras tachar de "gran noticia" dicha medida, ha recordado también que "es un compromiso que en su día hizo en Mérida Pedro Sánchez" y que "hoy por fin" ve la luz como una "nueva conquista del estado del bienestar en España".



"Es un hito histórico en nuestro estado de bienestar, que se une a los grandes logros en materia de derechos sociales que los españoles hemos conquistado en los últimos 40 años", como las pensiones, la educación pública, la Ley Universal de sanidad Pública, la Ley de Dependencia, ha ahondado.



Al respecto, ha recalcado que "el Ingreso Mínimo Vital se une a ese paquete de conquistas sociales que han sido además todas aprobadas bajo gobiernos socialistas". "Todas las conquistas sociales que ha habido en España en estos 40 años de democracia siempre han estado bajo gobiernos del PSOE", ha subrayado.



Así, ha defendido que el Ingreso Mínimo Vital "vendrá a hacer de dique de contención contra la pobreza. Vendrá para intentar que la brecha social entre españoles no crezca, porque no hay nada más digno, nada más humano que cualquier persona pueda tener sus necesidades básicas cubiertas", ha dicho.



Con ello, ha defendido que la citada medida busca "intentar que los españoles y los extremeños tengan sus necesidades cubiertas, fundamentalmente para que no haya en este país niños y niñas que pasen hambre".