Las residencias de mayores de Extremadura acumulan 426 personas fallecidas por la pandemia

Ep.



Las residencias de mayores de Extremadura registran 426 personas fallecidas por la pandemia del Covid-19, de las que 336 se corresponden con casos a los que se les realizó una PCR con resultado positivo por coronavirus.



Las otras 90 defunciones restantes se refieren a ciudadanos que, sin contar con la realización de una PCR positiva, el médico en sus certificados de defunción reflejó como causa principal de la muerte el Covid-19.



Asimismo, de las 324 residencias de mayores existentes en la región, de las que habían registrado infectados por coronavirus hay ya 50 de ellas "libres de Covid-19", así como 29 continúan aún con "algún afectado".



En todo caso, ninguna de las residencias de mayores en toda la comunidad se mantiene ya en la actualidad bajo la dirección directa del Servicio Extremeño de Salud (SES) --intervenidas por tanto sanitariamente--, y sí por tanto bajo la del Sepad.



De este modo lo ha señalado en rueda de prensa telemática este viernes en Mérida el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha destacado también que se han dado ya durante la pandemia del Covid-19 un total de 1.037 altas dentro de las residencias de mayores extremeñas, del total de 1.577 positivos que se han registrado dentro de ellas.



Tras indicar que las residencias de mayores han sido lugares a los que la Administración regional le ha dedicado "mucho tiempo" y que las ha tenido que "proteger" durante la pandemia, Vergeles ha aludido también a que este viernes en el DOE ha sido publicada una resolución autonómica en la que se suspende la intervención del SES en centros de mayores.



En este punto, ha recordado que durante la pandemia se han aplicado diferentes grados de intervención en dicho tipo de instalaciones, y ha añadido que ahora "ninguno en este momento se encuentra ya con la necesidad de que el SES adopte la dirección del centro", aunque ha incidido en que en todo caso algunos de los centros se mantienen participados por profesionales del SES junto a los del Sepad.



"No están dirigidos ya por el SES porque la situación epidemiológica en este momento no lo obliga pero sí están trabajando en conjunto profesionales del SES y del Sepad para atender a las personas que están allí residiendo", ha dicho al respecto.



Así, ha explicado que en El Cuartillo de Cáceres hay ocho geriatras del SES trabajando; en la residencia El Encinar, aunque está "libre de Covid" se mantienen trabajadores del SES; y también están participando en el trabajo en DomusVi profesionales del SES; al igual que ocurre en la Residencia Cervantes, y en la residencia La Hacienda.



"Pero intervenidas, que es cuando se adopta la intervención del centro, en este momento, con la dirección del centro por parte del SES no hay ninguna", de tal forma que la dirección en todas las residencias de mayores "ya forma parte del Sepad" en todos los casos, ha recalcado en todo caso Vergeles.



PROTOCOLOS DE VISITAS



Por otra parte, sobre datos del protocolo de visitas a residencias publicado esta semana en la región, el vicepresidente segundo de la Junta ha indicado que no dispone de ellos en el momento de su comparecencia, aunque ha reconocido que tiene unas "sensaciones muy buenas" sobre el mismo.



"Aunque sólo se hubiese beneficiado una persona ya hubiese sido importante", ha espetado Vergeles, quien ha añadido que la Junta seguirá "abriendo la mano a esas visitas" a medidas que se vaya desescalando en la comunidad.



CAR DE TRUJILLO



A su vez, sobre el traslado de las Urgencias del Centro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, José María Vergeles ha señalado que se trata de una medida "absolutamente coyuntural" y "absolutamente temporal" que afecta "exclusivamente" a las Urgencias y que "no afecta al PAC"; al tiempo que ha incidido en que "no hay nada" que lleve a la Junta a "planificar el cierre del CAR de Trujillo".



"No vamos a cerrar el CAR de Trujillo", ha recalcado. "Es una medida de movimiento de personal que necesitábamos por la situación y por el azote del coronavirus al área de salud de Cáceres y necesitábamos potenciar las urgencias del complejo hospitalario universitario de Cáceres y entendieron los directivos del área de salud que era mejor que se reforzasen esas urgencias porque estábamos viviendo una situación muy complicada en área de salud de Cáceres", ha apuntado.



"Pero es una medida temporal y en ningún caso significa el cierre del Centro de Alta Resolución de Trujillo", ha recalcado el consejero, quien ha recordado que fue un Ejecutivo regional del PSOE el que lo puso en marcha y que "tan buenos resultados está dando".