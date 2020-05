Junta envía a centros educativos protocolo con medidas preventivas para Fase 2 desescalada

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha enviado a los centros educativos sostenidos con fondos públicos el protocolo preventivo con las medidas adaptadas al ámbito educativo y que deberán aplicar durante la fase 2 de la desescalada para prevenir el contagio por Covid-19.



En concreto, el protocolo, aprobado este pasado miércoles, 27 de mayo, en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud, complementa la instrucción enviada a los centros educativos con medidas organizativas y de seguridad e higiene para preparar una vuelta segura a las aulas a partir del próximo lunes, 1 de junio.



De este modo, se prestará especial atención a los empleados y empleadas con patologías sensibles al Covid-19. Así, las personas sensibles con patologías controladas, como las cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, mayores de 60 años sin patología y personas con obesidad mórbida sin patología añadida, podrán incorporarse al puesto de trabajo, pero no podrán interactuar con personas con síntomas y deberán mantener en todo momento la distancia interpersonal mínima de dos metros.



Por el contrario, no podrán desarrollar trabajo presencial las personas con inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, con patología descompensada, que presenten más de una de las patologías controladas, embarazadas y mayores de 60 años con alguna patología.



Si algún centro no puede desarrollar la actividad sin la presencia de estos empleados, deberá contactar con el Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos para la posible adaptación de medidas preventivas adicionales, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



En general, ninguna persona con síntomas de Covid-19 podrá acceder al centro y todas la que accedan tendrán que utilizar mascarillas quirúrgicas o higiénicas, así como mantener la distancia interpersonal de seguridad de dos metros. También los empleados y empleadas públicos deberán llevar mascarillas.



Además de especificar con detalle las medidas más usuales de higiene, como el lavado de manos, evitar los saludos con contacto físico y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, entre otras, el protocolo establece que los centros deberán prever una dependencia donde llevar a cabo el aislamiento en caso de que alguna persona presente en las instalaciones empiece a tener síntomas, circunstancia que deberá poner en conocimiento del personal sanitario correspondiente.



MEDIDAS ORGANIZATIVAS



Entre las medidas organizativas, se detalla la reducción al mínimo imprescindible del tiempo de permanencia en las instalaciones y el establecimiento de turnos para que se coincida lo menos posible en el mismo espacio.



Además, se estudiará la posibilidad de escalonar la entrada y la salida para minimizar el contacto entre usuarios y, si es posible, se utilizarán puertas distintas de entrada y salida.



En las zonas comunes, se prohíbe la permanencia innecesaria, se recomienda mantener las puertas abiertas o inutilizar pomos y tiradores y se estudiará la circulación en sentido único por pasillos y por el lado derecho en escaleras. Las fuentes de agua se mantendrán fuera de uso.



También se reordenarán los espacios de trabajo comunes o compartidos de forma que se coincida en ellos lo menos posible, ubicando los puestos con una distancia de separación de al menos dos metros y aislándolos entre sí mediante la colocación de mamparas o mobiliario.



Los útiles y materiales de trabajo serán individuales y, si es necesario compartirlos, deberán seguirse las pautas de higiene de manos y su desinfección antes y después de su utilización.



Asimismo, se reducirá el empleo de documentos en papel y su circulación, y en caso de que fuese necesario, los documentos recepcionados deberán mantenerse en cuarentena la menos un día. En el caso de los libros de texto devueltos, la cuarentena será de al menos tres días.



Aseos, ascensores y vestuarios deben utilizarse de forma individual y para la atención al público se necesitará cita previa.



Para el personal de limpieza el Protocolo establece medidas extraordinarias, detallando los productos a utilizar, la forma de realizar las tareas y los equipos de protección que deberán usar, principalmente mascarilla quirúrgica y guantes, y el lavado de la ropa de trabajo al finalizar la jornada.



Finalmente, los centros deberán colocar carteles recordando las normas de prevención, con una cartelería que está disponible para su descarga en Educarex, en la sección de Riesgos Laborales - Coronavirus.