La Asamblea de Extremadura volverá en junio a los plenos en jueves

La Asamblea de Extremadura volverá en junio a celebrar los plenos en jueves, como tradicionalmente se hacía, y se podrán debatir iniciativas más allá de las referidas al Covid-19.



Así se ha decidido este miércoles en la reunión de la Junta de portavoces y de cuyo contenido han informado en rueda de prensa los portavoces de los grupos parlamentarios.



De igual forma, los diputados extremeños que participarán en plenos y comisiones lo harán de forma proporcional a su representación para guardar la distancia social recomendada y se seguirá cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud ante la pandemia.



En su intervención ante los medios, la diputada del PSOE Lara Garlito ha apostado en este contexto por ser "leales" con la propia región y el país y proponer medidas para que "nadie se quede atrás".



Así ha expuesto que si algo "tiene claro" el Ejecutivo regional y el Grupo Parlamentario Socialista es que no quiere salir de la crisis económica derivada del coronavirus con las "recetas" que aplicó la derecha basadas en "recortes en todas las direcciones" y haciendo a los vulnerables "más vulnerables".



Por su parte, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha remarcado que en el calendario de junio se han atendido a algunas de sus reivindicaciones, ya que, como ha dicho, no se puede estar en fase 2 y tener la actividad parlamentaria limitada.



Así, ha valorado que se vaya recuperando la actividad con las medidas de seguridad e higiene necesarias y ha avanzado que su grupo fiscalizará el próximo mes de junio al gobierno de la Junta para intentar frenar la oleada de recortes que se vienen, ha dicho, y que, en su opinión, es solo la "punta del iceberg".



El portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, ha considerado "positiva" la decisión que se toma de darle más actividad a la Asamblea, ya que es algo que su grupo había defendido en las últimas semanas.



Además, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que a partir del lunes, 1 de junio, se pueda registrar cualquier iniciativa al margen del Covid-19.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el PP y PSOE hayan decidido "sobrecargar" de forma "injusta" a su partido al no atender su petición de poder ampliar el número de miembros en el pleno para poder trabajar "en equidad".



"Seguiremos trabajando por dar voz a los que no tienen voz aunque se unan Partido Popular y Partido Socialista en esta deriva que no tiene en cuenta los cuidados que deberíamos de tener y sobre todo plantear que los partidos minoritarios también tenemos derechos", ha aseverado.