Monago considera que Vara “está tapando qué ha pasado en las residencias de mayores”

Rd./Ep.

El presidente del PP de Extremadura. José Antonio Monago, ha afirmado este martes que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está “tapando” lo que ha ocurrido en las residencias de mayores extremeñas durante la pandemia del Covid-19.

El líder de los 'populares' extremeños se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Popular al jefe del Ejecutivo regional sobre si la Junta de Extremadura "considera que la situación de la Residencia de Mayores El Cuartillo de Cáceres ha estado siempre bajo control en esta pandemia".

En este sentido, ha manifestado que 9 de cada 10 fallecidos en Extremadura se han producido en residencias de mayores, y la residencia Asistida de Cáceres ha sido un “símbolo de la desidia y el abandono” en el conjunto de España.

Igualmente, el presidente del PP ha subrayado que la letalidad en Extremadura "es inasumible" habiendo sido la comunidad autónoma con más camas UCI vacías de todo el conjunto nacional,

Igualmente, ha recordado que Vara presumía de ofrecer camas y dar respiradores mientras “se lo negaba los mayores extremeños” que han muerto de una manera que no tenía que haber ocurrido.

De este modo, para Monago, la del gobierno de la Junta ha sido una actitud “negligente y culposa” y se tiene que aclarar, al tiempo que ha preguntado al presidente de la Junta si ha habido un protocolo para sedación y muerte en Extremadura como ha ocurrido en otras regiones, como la Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo, el presidente Monago ha rechazado las afirmaciones que aseguraban que el Hospital Virgen de la Montaña ha sido nuestro IFEMA, ya que no se podía hacer una analítica ni una placa y allí se llevaba a los mayores “a morir”.

Igualmente, el líder del PP extremeño ha aseverado que el comportamiento de Fernández Vara ha sido “una vergüenza,” y le ha indicado que si tuviera dignidad tenía que estar defendiendo a los familiares de esos 75 fallecidos “oficialmente” en la Asistida, pero que suman casi 100 en su totalidad.

Asimismo, ha afirmado que ahora que “suenan tambores en los tribunales” algunos dicen que no se recurra a ellos, y ha recordado que la Justicia "está para ofrecer algo de luz en la penumbra", tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, Monago ha asegurado que se atiene a los datos y no hace ningún juicio de valor, y ha advertido a Vara que, si así fuera, pondría a disposición judicial al consejero de Sanidad, José María Vergeles.

En esta línea, le ha recordado que el gobierno de la Junta no ha hecho esos 80 refuerzos de los que habla Vara en las residencias, sino que se contrató sólo un médico de refuerzo en las residencias de mayores, cuando el PP instó a proteger a los trabajadores, a hacer test y a buscar refuerzos de personal. "La respuesta de la Junta fue que estaba todo controlado", ha sentenciado.



VARA REAFIRMA SU "CONFIANZA"



En su turno de intervención, el presidente de la Junta de Extremadura ha admitido que no está "preparado para juzgar con la alegría con la que usted lo hace", ya que carece de conocimiento de "determinados comportamientos que personas que en un momento dado hayan tenido que tomar decisiones".



En cualquier caso, Fernández Vara ha mostrado su "plena confianza en la gente que ha tomado las decisiones", respecto de las que se ha mostrado "absolutamente convencido de que han hecho lo que han tenido que hacer, y en todo momento han puesto por encima de cualquier otra consideración la vida y la salud de las personas", mientras que "lo demás son juicios de valor".



"Yo confío en el trabajo que han hecho los trabajadores, hemos puestos recursos a contribución", ya que en la Residencia Asistida de Cáceres "se han contratado casi 80 profesionales más, que es de especiales características", ha destacado el presidente extremeño, quien ha reiterado su confianza en que "el trabajo que han hecho ha estado al nivel de las exigencias".



Un trabajo que han realizado "en unos momentos de extrema dificultad", ya que "es algo que nunca nos había pasado" y por eso "no estaba en ningún libro de instrucciones", ha entendido Vara, que ha señalado que por esa razón "no hay una referencia sobre la cual juzgar".



Así, y ante las acusaciones del dirigente del PP, Fernández Vara ha replicado que el PP nacional y en Extremadura "no les gusta el capitán del barco, ni en Madrid ni aquí, y lo que quieren es que el barco se hunda, como ha hecho el PP toda la vida", ya que "algunos tienen barcas para poderse salvar".



Ante esta situación, el presidente extremeño se ha mostrado "convencido de que cuando pase el tiempo, se valorará el enorme esfuerzo que este país ha hecho, no solo para afrontar la pandemia sino para intentar buscar una solución en su salida", y ha lamentado que Monago "durante este tiempo ha dicho cosas que yo en la vida me hubiera atrevido a decirle", ha concluido.