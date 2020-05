Extremadura suma un fallecido, dos contagios y 121 pacientes curados en últimas 24 horas

La comunidad de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un fallecido más por coronavirus, en concreto, se trata de un varón de 80 años, por lo que son 506 las víctimas mortales de la pandemia.



Asimismo, en la última jornada Extremadura ha notificado 237 casos sospechosos y dos casos positivos confirmados por PCR, ambos en el área de salud de Cáceres.



Además, se han producido 121 altas más, lo que eleva a 3.359 los pacientes curados desde el inicio de la pandemia, y los hospitales extremeños albergan 48 pacientes covid, de los que dos están en UCI.



A su vez, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, no se ha registrado ningún sanitario nuevo infectado y en las últimas 24 horas se han descartado 363 casos sospechosos que han negativizado por PCR.



DATOS POR ÁREAS



Así pues, por áreas de salud, la de la Badajoz ha notificado 74 nuevos casos sospechosos y ha descartado 69 sospechosos. Asimismo, tiene tres pacientes covid hospitalizados, de los que uno está en UCI, se han curado 438 pacientes y desde el comienzo de la pandemia han fallecido 37 personas.



Mientras, el Área de Salud de Cáceres ha registrado 40 casos sospechosos en las últimas 24 horas y ha descartado la misma cifra. También ha registrado dos casos positivos confirmados por PCR y ha notificado un fallecido nuevo, lo que hace un total de 269 víctimas mortales en todo el periodo de la pandemia.



Asimismo, tiene 28 pacientes hospitalizados, ninguno de ellos en UCI, y ha registrado 1.346 pacientes que ya se han curado.



Al mismo tiempo, el Área de Salud de Mérida ha detectado en un día 24 casos sospechosos y ha descartado 56 sospechosos. Tiene 10 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, registra 31 víctimas mortales y se han curado 350 pacientes.



El Área de Salud de Plasencia ha notificado 26 casos sospechosos en las últimas 24 horas y ha descartado 22. Además, tiene tres pacientes ingresados en el hospital, ninguno en UCI, registra un total de 73 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia y hay 412 pacientes que se han curado.



Por su parte, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado 34 nuevos casos sospechosos en un día y ha descartado 57. Asimismo, tiene dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, han fallecido 21 personas a lo largo del periodo y tiene 334 pacientes que se han curado.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas 14 nuevos casos sospechosos y ha descartado 94 sospechosos. Actualmente cuenta con dos pacientes ingresados en el hospital, se han curado 246 personas y acumula un total de 51 víctimas mortales.



El Área de Salud de Coria ha notificado que esta pasada jornada detectó 10 casos sospechosos y ha descartado otros 10. Asimismo, no tiene pacientes covid ingresados en el hospital, se han curado 190 personas y en el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra tiene registrados en un día 15 casos sospechosos y ha descartado otros 15, además de no tener pacientes infectados ingresados.



Además, registra 43 personas infectadas que ya se han curado y se han producido cinco víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.