Se prevé que mascarillas sean obligatorias en espacios cerrados y vía pública

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará "muy probablemente mañana por la mañana" la Orden que fije el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad, fijada en dos metros.



En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha anunciado que la Orden estará en vigor en cuanto se publique en el BOE, algo que se prevé este miércoles, y que contará con "ciertas excepciones". En concreto, las mascarillas que fijará el Gobierno como obligatorias en esas circunstancias serán las higiénicas o las quirúrgicas.



Preguntado acerca de por qué se toma esta decisión ahora, en una fase con muchos menos casos de COVID-19, y no en los momentos más acuciantes de la epidemia, Illa ha señalado que "todas las decisiones y protocolos están en permanente revisión". "En esta fase de desescalada nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado con las comunidades autónomas y hemos escuchado a los expertos. Nos ha parecido una medida de precaución, cautela y seguridad", ha explicado.



El ministro ha recordado que otros socios europeos también han tomado esta decisión en las últimas semanas, y ha vuelto a enmarcar esta medida en la fase de desescalada, en la que también se ha promulgado, por ejemplo, la Orden que establece una cuarentena de 14 días para todos aquellos viajeros que vengan del extranjero.



Illa ha resaltado que las mascarillas serán distribuidas por "distintos canales" ya en uso, como superficies u oficinas de farmacia, tal y como estaba ocurriendo hasta ahora. Con respecto a su precio, ha recordado que está fijado por Orden de Sanidad en 0,96 euros. Sobre la posibilidad de ofrecerlas de forma gratuita a determinados colectivos, ha pasado esta responsabilidad a las comunidades autónomas.



Sobre la evolución de la pandemia en España, ha señalado que los datos publicados este lunes son "buenos", con un incremento del 0,12 por ciento en los contagios. "Van en la línea de los objetivos que nos estamos marcando, con incrementos alrededor del 0,5 por ciento", ha celebrado. Sin embargo, ha advertido de que el virus aún no ha sido vencido. "Debemos seguir actuando con cautela, prudencia y seguridad. Sigue habiendo un incremento de casos", ha concluido el ministro.