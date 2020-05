Más del 92% de profesores extremeños rechazan una vuelta a las aulas antes de septiembre

Más del 92 por ciento del profesorado extremeño rechaza, dadas las circunstancias actuales, una vuelta a las aulas antes del mes de septiembre, y un 7,8 por ciento la apoyaría en el caso de que se garantizaran todas las medidas de seguridad sanitarias.



En este sentido, el 94,4 por ciento responde que su centro educativo no está acondicionado con las medidas de seguridad necesarias ante el Covid-19, mientras que un 5,3 por ciento cree que sí se podría asumir el riesgo para volver.



Así se refleja en una encuesta realizada por CSIF dirigida a los docentes de enseñanzas no universitarias en centros públicos de Extremadura, que se puso en marcha el pasado lunes, 11 de mayo, que ha estado abierta durante siete días, y en la que han participado 3.409 profesores y profesoras de toda la región.



Otro elemento "negativo" reflejado por la encuesta es que el 95,5 por ciento frente al 4,5 por ciento considera que la Administración no ha tenido en cuenta la opinión y experiencia del profesorado en la toma de decisiones y regulaciones normativas que se han adoptado en este atípico último trimestre escolar, tal y como informa CSIF Extremadura en una nota de prensa.



Precisamente, el 90,7 por ciento de los encuestados considera prioritario comenzar la planificación del próximo curso diseñando planes de refuerzo educativos a partir de necesidades previstas, frente al 9,3 por ciento que ha votado a favor de centrarse ahora en como abrir los centros para los últimos 15 días de curso escolar.



Por otra parte, CSIF ha elaborado un modelo de denuncia para que los equipos directivos de los centros educativos puedan comunicar las delegaciones provinciales de educación y al sindicato las incidencias con respecto a incumplimientos de protocolo de prevención o cualquier otra situación durante la incorporación en esta primera fase.



Y es que esta organización sindical considera que la Consejería de Educación, de forma "unilateral", ha decidido abrir los centros en fase 1 y comenzar actividades lectivas presenciales en fase 2 "sin tener en cuenta informes de OMS, de expertos sanitarios, de los integrantes del Comité de Salud y ni tan siquiera del consenso en la Mesa Sectorial de Negociación de Extremadura".



Por último, el sindicato ha anunciado que ha iniciado los trámites para denunciar ante la Inspección de Trabajo a la administración educativa "por la falta de medidas de seguridad y equipos de protección suficientes para evitar contagios por coronavirus entre los trabajadores de los centros educativos de la región", concluye.