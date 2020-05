Extremadura estudia "pequeños cambios" en franjas horarias con criterios de "racionalidad"

Ep.



La Junta de Extremadura está estudiando la posibilidad de introducir "pequeños cambios" en algunos tramos horarios de salidas de personas durante la desescalada del coronavirus "con criterios de racionalidad y de pura lógica", y fundamentalmente ante la "realidad del horario de salir con los niños cuando en 15 ó 20 días en Extremadura empieza a hacer mucho calor".



Así, estudia "modificar en algunos tramos de horas algunas cuestiones", sin tener "todavía no hay nada determinado", aunque los horarios sobre las salidas de los menores de 14 años "es sobre la que más peticiones probablemente ha llegado a la Junta de Extremadura y se ha comentado en las redes sociales y entre los ciudadanos".



De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno de la Junta la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, quien ha explicado que la Junta planteó al Ministerio de Sanidad la posibilidad de que desapareciesen en la Fase 1 de la desescalada, "al menos" en Extremadura, la restricción de horarios, aunque el citado departamento estatal ha respondido que "no es lo mejor que terminen las restricciones horarias" en esta fase 1, y en todo caso sí que se permite a las CCAA "estudiar pequeños cambios".



"Esos pequeños cambios son los que está estudiando en estos momentos la autoridad sanitaria de la región pero todavía no hay nada determinado", ha espetado Gil Rosiña, quien ha defendido en todo caso la importancia de tomar decisiones "con criterios de racionalidad y de pura lógica" ante la "realidad del horario de salir con los niños cuando en 15 ó 20 días en Extremadura empieza a hacer mucho calor".



En este sentido, ha recordado que la meteorología de estos últimos días está permitiendo "una tregua" para los paseos con hijos en las franjas horarias establecidas, a diferencia de lo que ocurrió la pasada semana cuando "con la temperatura de verano" que se registró se llegaba a casa "asfixiado" tras dicha práctica.



"La consejería lo está barajando y lo que sí tenemos que quedar claro es que respetamos las indicaciones del ministerio también en este sentido respecto de lo que tiene que ver con las franjas horarias", ha subrayado.



HORARIOS



Con ello, a preguntas de los medios sobre si la Junta se plantea modificar de 14,00 a 21,00 horas el horario de salida de los niños menores de 14 años en Extremadura, Gil Rosiña rehusado decir "un sí o un no" porque la autoridad sanitaria está estudiando la cuestión de dichos horarios.



"Hay cuestiones que no son incompatibles", ha añadido en todo caso la portavoz de la Junta, que ha citado que "en esta nueva fase 1 donde uno puede ir a una terraza con las medidas de seguridad se puede ir a un bar abierto y no se prohíbe que se vaya con el hijo en ese momento aunque no sean las siete".



Así, ha reiterado que "la Consejería de Sanidad está estudiando la oportunidad" de modificar los horarios de salida de menores, una cuestión que es en la que según ha apuntado "más sugerencias" ha recibido la Junta de Extremadura por las altas temperaturas que se pueden registrar en la región.



"Lo está estudiando la Consejería de Sanidad. Cuando lo determinemos lo vamos a avanzar", ha espetado Gil Rosiña, quien ha apuntado que la Junta respeta las indicaciones del Ministerio de Sanidad al tiempo que está "estudiando" el "margen" a las CCAA de "modificar en algunos tramos de horas algunas cuestiones".



ZONAS RURALES



Por otra parte, sobre la posibilidad de que zonas rurales puedan avanzar de fase de desescalada más rápido que las urbanas, Isabel Gil Rosiña ha apuntado que "no hay nada todavía".



"Estamos en la Fase 1. No tenemos que correr, no podemos tener prisa en la toma de decisiones, sobre todo porque la toma de decisiones viene siempre propuesta por los expertos y por los que saben de estas cuestiones", ha espetado en todo caso, al tiempo que ha recordado el planteamiento realizado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el pasado domingo de que "no la liemos" en la desescalada.