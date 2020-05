PSOE extremeño en desacuerdo con propuesta reparto de 10.000 millones para gasto sanitario

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha mostrado el desacuerdo de su partido con la propuesta de reparto de los 10.000 millones de euros para gasto sanitario, aunque ha insistido en que dicha propuesta es "inicial" y que se discutirá.



"En estos momentos no hay una propuesta definitiva y hay que estudiarlo y hay que valorarlo. Como bien dijo ayer Guillermo Fernández Vara Extremadura le hará llegar su propuesta a el Gobierno para que la estudie y la valore", ha dicho.



Así se ha mostrado González a preguntas de los periodistas por las críticas del PP de Extremadura ante dicho reparto, quien ha insistido en que a los socialistas extremeños no les "gusta" el mismo y que durante esta semana la región hará un planteamiento, ya que se está en una fase "inicial" y ese reparto de fondos "no es definitivo".



"Esperamos que el Gobierno reconsidere ese reparto de fondos y que a Extremadura se dé la cantidad que nosotros consideramos ajustada y oportuna por el esfuerzo que la región ha hecho en esta crisis sanitaria del coronavirus", ha asegurado en una rueda de prensa telemática ofrecida este lunes.



Por otra parte, y preguntado por el hecho de que el Gobierno haya permitido al Ejecutivo vasco que regule la posibilidad de desplazamientos entre sus provincias estando en Fase 1, González ha indicado que entiende que los movimientos entre provincias están "limitados" en toda España.



También, y en cuanto a la modificación de las franjas horarias para realizar determinadas actividades, el portavoz del PSOE de Extremadura comparte la petición de la Junta de ir eliminando dichas franjas, ya que "no tiene mucho sentido" el uso de franjas horarias cuando éstas no están vigente, por ejemplo, para tomar un café.



En otro orden de asuntos, y preguntado por el contexto y las perspectivas económicas como consecuencia de la crisis del coronavirus, González ha expuesto que se vive una situación como nunca antes se había producido en el sistema económico mundial, que ha estado interrumpido durante varias semanas en todo el mundo.



Así, ha remarcado que la crisis actual va a tener repercusiones, aunque es imposible establecer y cuantificar ahora, a lo que ha añadido que es imprescindible no dejar a "ningún trabajador atrás", además de establecer medidas de estímulos a la economía, tanto regionales, nacionales como a nivel europeo.



También, y en cuanto al papel de las fuerzas políticas en Extremadura, Juan Antonio González ha valorado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pusiera en marcha una comisión interdepartamental para explicar las acciones desarrolladas y la oposición pudiera sugerir otras.



En esta línea, ha criticado que el PP extremeño no asistiera a esas reuniones interdepartamentales, aunque ya sí lo hace a las reuniones de la comisión parlamentaria creada para analizar la situación de la pandemia en Extremadura.



"En Extremadura existe ahora mismo un cauce, y esto es una buena noticia, mediante el cual el gobierno se sienta con todos los partidos políticos para intentar consensuar las medidas que se llevan a cabo en Extremadura", ha resaltado.