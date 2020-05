Simón: Será el ministro de Sanidad quien decida las CCAA que pasan a la siguiente fase

Ep.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha asegurado que será el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien decida qué CCAA pasarán de fase y cuáles no.

"No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o no, pero sí les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no de fase, es una decisión que la tomará el ministro, yo no voy a entrar en ese proceso", ha remachado el doctor Simón durante la rueda de prensa que ofrece en Moncloa todas las mañanas desde que se declaró el estado de alarma en España.

En este sentido, ha recalcado que "será el ministro a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente CCAA, quien tome las decisiones pertinentes".

Fernando Simón ha afirmado que le consta que Salvador Illa se está reuniendo con todas las autonomías y haciendo un esfuerzo importante por garantizar que la información que han presentado en el Ministerio de Sandidad es sólida, de calidad y que hay el margen suficiente para valorar correctamente la información.

Según ha explicado, los técnicos del Ministerio aún están evaluando la documentación de muchas de las comunidades autónomas que la han presentado con la petición de acceder a la fase 1 el próximo 11 de mayo. Por ello, ha señalado que aún no puede dar información de cuáles van a pasar o no de fase.

No obstante, el doctor Simón considera que los documentos y la información que mandan las CCAA es por que entienden que están en situación de cumplir las condiciones para pasar de fase. Pero el responsable del CCAES no ha querido dar los nombres de las personas que forman ese equipo técnico que se encarga de evaluar la información que presentan las regiones.

Ha alegado que sufren presiones de la sociedad y de los medios de comunicación y dar los nombres haría más difícil que puedan trabajar con absoluta libertad.

Lo único que ha revelado es que es un equipo de 12 técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio que está trabajando con las correspondientes comunidades autónomas y con las ciudades autónomas y ha pedido que se les deje hacer su trabajo de la forma más independiente posible.