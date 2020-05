Junta afronta la comisión de estudio sobre el coronavirus con deseo de "unidad de acción"

Ep.

La Junta de Extremadura afronta los trabajos de la comisión de estudio sobre el coronavirus que funcionará en la Asamblea con deseo de aplicar "unidad de acción" en la materia y de mantener el "diálogo" con los grupos parlamentarios y escuchar sus "consideraciones".



Con ello, afronta dicha comisión con el objetivo de salir de la crisis del Covid-19 "de la mejor manera posible, todos unidos, y las dos provincias como así ha pedido el presidente de la Junta de Extremadura", ha señalado en rueda de prensa telemática este martes en Mérida la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña.



En este sentido, ha agradecido también el "esfuerzo" de los grupos parlamentarios que este pasado martes acordaron en Junta de Portavoces de la Asamblea la creación de dicha comisión en la Cámara regional sobre la desescalada; y ha incidido en que el objetivo es aplicar la "unidad de acción" como "la mejor manera y el mejor camino para salir de la mejor manera posible de esta situación de dificultad" en la que se encuentran España, Extremadura y los ciudadanos.



En cuanto al plazo dado por el Gobierno central para que las CCAA soliciten su paso a la Fase 1 de la desescalada, Gil Rosiña ha indicado que es este jueves, y ha añadido que tras escuchar a los grupos políticos esta mañana en la comisión parlamentaria la Junta actuará de forma "diligente" en el envío si procede de la solicitud formal para que la región pase de fase.



Al mismo tiempo, sobre en qué va a consistir la Fase 1 en Extremadura, Gil Rosiña ha invitado a esperar a la reunión de esta mañana entre la Junta y los grupos políticos, en un encuentro en el que el vicepresidente segundo, José María Vergeles, explicará "de manera pormenorizada qué contiene el documento de la Fase 1", que en todo caso incluirá los requisitos públicos solicitados al conjunto de las CCAA.



Ha reiterado, en todo caso, que la intención de la Junta de Extremadura es "salir todos unidos" de la actual situación, lo que pasa --tal y como ya defendió hace unos días el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara-- porque tanto la provincia de Cáceres como la de Badajoz pasen de fase juntas.



La portavoz del Ejecutivo autonómico ha invitado, igualmente, a los medios de comunicación a que esta tarde --en una rueda de prensa que está convocada-- Vergeles, una vez pasado esta mañana el "diálogo" con los grupos políticos, pueda determinar la concreción de lo que significa la Fase 1 o si hay alguna "diferencia" respecto a lo que ya ha instruido el Ministerio sobre los municipios de menos de 5.000 habitantes.



COMUNICADOS DEL MINISTERIO Y LA JUNTA



Por otra parte, sobre el comunicado del Ministerio de Sanidad en el que se anunciaba la petición de Extremadura para pasar ambas provincias a la Fase 1 de la desescalada y el comunicado emitido por la Junta posteriormente en el que se negaba dicha petición oficial, Gil Rosiña ha señalado que no se ha ocurrido "un cruce de comunicados" sino "una aclaración".



"Porque cuando algo puede dar a un equívoco se aclara y así evitamos un problema innecesario, por llamar a esto problema, porque problemas son otros muchos los que tenemos bastante más importantes que esto", ha añadido Gil Rosiña, quien ha explicado que "lo que tiene el ministerio ayer es el borrador (de la Junta de Extremadura), no es la petición formal", ya que en la región la Administración autonómica pretende aplicar el "diálogo" con los grupos parlamentarios en esta temática.



La portavoz de la Junta ha explicado, al respecto, que el Gobierno de España ha dado hasta este jueves de plazo a las CCAA para solicitar formalmente entrar en la Fase 1 de la desescalada, y ha añadido que toda vez que "sólo se va a pasar de una fase a otra cuando lo dice el Mando Único, que es el Gobierno de España", hay que enviar al Ejecutivo nacional los "borradores y papeles" de la situación de la región para poder pasar de una fase a otra.



"Lo que tiene el ministerio ayer es el borrador (de la Junta de Extremadura), no es la petición formal, porque aquí en Extremadura el presidente ha decidido que el camino para llegar a esa petición formal sea posterior al diálogo y consenso con las fuerzas políticas de la región, que va a tener lugar hoy", ha dicho.



"Por tanto, el comunicado de anoche de la Junta de Extremadura no quería ni mucho menos buscar una polémica innecesaria y estéril con los problemas reales que tenemos, sino aclarar el procedimiento para que los ciudadanos tengan muy claro que en nuestra región hay un compromiso por parte del presidente de la Junta que es decidir la fase de desescalada con el diálogo y el consenso de las fuerzas políticas de la región", ha espetado.



"¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí, pero el presidente como ya anunció ha decidido que el camino del diálogo, el camino de la unidad y del consenso en una situación por la que no hemos transitado nunca antes es la mejor salida de salir y es la mejor manera de adoptar los acuerdos y de tomar las decisiones para que éstas estén mejor tomadas y por tanto repercutan en el beneficio del conjunto de los ciudadanos", ha añadido.