CSIF urge a Junta aplicar subida salarial de 2% a empleados públicos en la nómina de mayo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Junta de Extremadura que "cumpla con el compromiso que adquirió el pasado mes de marzo" y haga efectiva la subida salarial del 2 por ciento a los 48.000 empleados públicos de su ámbito en la nómina de este mes de mayo con efecto retroactivo al 1 de enero.



Así lo ha reclamado esta organización sindical en un escrito dirigido a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en el que recuerda que este abono se pactó en el marco de la Mesa General de Negociación del pasado 4 de marzo, celebrada en Mérida, "para dar cumplimiento al decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno Central el 21 de enero en el que se acordaba esta medida".



Por este motivo, tal y como ha precisado en una nota de prensa, esta central sindical considera que "no debe retrasarse este abono en un momento en el que los empleados públicos y el personal sanitario en particular, han tenido que trabajar con medios insuficientes y con una gran carga de trabajo a causa del Covid-19".



Igualmente, CSIF cree que, "además de los reconocimientos no salariales", es necesario un "reconocimiento salarial desde los poderes públicos", por lo que la Junta de Extremadura "debe hacer el esfuerzo necesario para que sea una realidad inmediata".



Un incremento que, a su entender, "no puede ser una excusa" para agradecer a los profesionales sanitarios y sociales y al resto de trabajadores públicos su esfuerzo y dedicación durante la crisis de la Covid-19 "sino para cumplir un acuerdo y una fecha a la que se comprometió la propia vicepresidenta Primera con las centrales sindicales".



Por otra parte, CSIF ha resaltado la figura de los empleados públicos de las diferentes Administraciones que "están al servicio de los extremeños" y que "han demostrado, una vez más, la profesionalidad y el rigor que les caracteriza, dando lo mejor de cada uno de ellos en una situación muy difícil como la actual", concluye.