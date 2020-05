Vara: "Es muy importante que nos tomemos muy en serio las semanas por delante"

El Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras la octava Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado vía telemática este domingo, entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y, los Jefes de los ejecutivos autonómicos, ha resaltado que, "para la desescalada, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible y, la única es, desde el diálogo".

A este respecto, Fernández Vara ha agradecido a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, hubo acuerdo y buen tono, se ha decidido acordar las acciones dentro de cada fase y, acordar informes que se lleven a Madrid; de hecho, ha matizado que se va a plantear que, en Extremadura, el 11 de mayo, se ponga en marcha la Fase 1 y, por ello, "este miércoles nos reuniremos en la Asamblea de Extremadura, para tomar la decisión sobre el primer informe".

Además, ha aclarado que, "en estos momentos, el Gobierno Central ha decidido que todos hemos pasado a Fase 0 y, a partir de ahora, poco a poco", reiterando que "ésto es algo que, cuando más compartido sea, más visión tendremos y más justas serán las decisiones a tomar".

Según Fernández Vara, en la reunión, "el Presidente ha dado cuenta del Fondo Especial no reembolsable de 16.000 millones de euros para las regiones, ante la compleja situación, 10.000 para efectos del esfuerzo sanitario, 1.000 para gasto social y, 5.000 millones de euros para pérdidas de recursos propios para avanzar en las competencias que cada región tiene".

Además, ha anunciado que, en el próximo Consejo de Ministros, el Ejecutivo Central tiene intención de dar luz verde a una nueva partida de 24.000 millones de euros: 10.000 millones para ICOS destinado a grandes empresas, 10.000 para ICOS a pequeñas empresas e ICOS; y, 4.000 para empresas intermedias.

Para Fernández Vara, "no merecería la pena el esfuerzo que hemos realizado, si ahora no nos desescalamos guardando todos los criterios que los expertos que nos están dando, se trata de mantener la distancia social, la higiene...."

Junto con ello, ha indicado que, en la reunión, "he insistido en que, es importante extender el Estado de Alarma a pesar de la desescalada pues, las medidas tomadas como los ERTes o, cobre prestación en mejores condiciones, está viinculado con esta situación y, por tanto, se puede mantener".

Asimismo, ha añadido que "sobre la hostelería, croe que debería ser igual al 50% para el comercio pues, el comercio minorista necesita el comercio de marca y franquicia que trae gente a las zonas y, que las limitaciones estén más en el aforo que, en los metros, en esta semana, tendríamos tiempo para ir mejorando lo que se vaya haciendo en estos sectores tan importantes para la economía", añadiendo que se ha planteado algo igual para los eventos culturales, no tendría sentido de otra forma.

Además, ha anunciado que, "en algun momento de la desescalada, haya que proponer que los pueblos de Extremadura que no tienen ningún caso, puedan avanzar a una velocidad algo más rápida pero, me ratifico, en lo que ya he dicho pero en la medida que podamos, las dos provincias debemos ir de la mano, porque el comportamiento de los últimos días en áreas con más dificultades, está siendo mucho mejor y, el tiempo va a acompañar, es un aliado necesario que va a ayudar".

Por otra parte, ha matizado que "hemos hablado del tema educativo pues, hay propuestas que no se entienden y, es difícil de explicar, habrá conversaciones para, entre todos, sumar y acabar el curso de la mejor forma posible, dentro de la decisión ya tomada de que no se volverá a clase hasta septiembre".

Y. ha resaltado que "he puesto un ejemplo, nosotros tenemos dos provincias muy grandes, tenemos que ser tolerantes con la toma de decisiones porque es muy difícil acertar para todos, a todas horas y en todas partes, por eso, pido y, para la gente que tomamos decisiones, se tenga en cuenta que no son sencillas, que es difícil y, esto no se ha vivido nunca, hace falta la humildad del buen padre o madre de familia".