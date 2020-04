La Junta buscará "máximo consenso" en la "reorientación total" de los PGEx 2020

Ep.



La Junta de Extremadura acometerá con "voluntad política del máximo consenso" una "reorientación total" de los Presupuestos de la comunidad (PGEX) 2020, actualmente en vigor, para afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que la crisis del Covid-19 afecten "a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes y a las familias extremeñas".



Así, en concreto, en dicha "reorientación total" la Administración autonómico incluirá "todas" las medidas "necesarias" para "atender a las necesidades de garantizar la salud de los extremeños y velar por atender a las necesidades que las consecuencias sociales y económica de la crisis sanitaria" acarrearán a los extremeños.



De este modo lo ha señalado la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, en respuesta a una pregunta del PP este jueves en el pleno de la Asamblea relativa al anuncio realizado recientemente por el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, de modificar el PGEx 2020 para atender las necesidades de la crisis del Covid-19, y durante la cual los 'populares' han reclamado "certezas" sobre este asunto.



Al respecto, Blanco-Morales ha subrayado que la "reorientación total" de los presupuestos regional 2020 será introducida en todo caso "con arreglo a la ley" y con la "voluntad política del máximo consenso" durante el Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará en la Cámara regional.



En este sentido, la vicepresidente primera ha incidido en que su ejecutivo responderá "cuantas veces sea necesaria" a la oposición sobre sus inquietudes al respecto. "Se les informará de todo con transparencia, porque este gobierno cumple estrictamente con la ley de la Constitución abajo", ha apuntado Blanco-Morales.



Así, en su intervención este jueves en la Asamblea, ha recordado que la Junta ha acometido durante lo que se lleva de crisis del coronavirus casi 2.000 nuevas contrataciones; así como que ha invertido 22 millones de euros "sólo en personal"; más de ocho millones en Renta Garantizada; 16 millones de euros en material sanitario y sociosanitario; y dos millones de euros en inversiones.



EL PP RECLAMA "CERTEZAS"



El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, por su parte, ha pedido "certezas" y "seguridad" a la Junta porque a su juicio se está "acrecentando la incertidumbre" por parte de la Administración regional hacia los "miles de extremeños que esperan seguridad" como pymes, empresas, inversores, al no concretar --ha dicho-- cómo se acometerá la modificación de los PGEx 2020.



"Han hecho un anuncio pero no han concretado. No dicen qué herramienta legal van a usar para rehacer los presupuestos 2020, que ya eran fraudulentos y un fracaso", ha aseverado el 'popular'.



Al mismo tiempo, Hernández Carrón ha criticado también que los "sindicatos amigos y patronal" ya tienen "asegurado el cobro de subvenciones", mientras que el resto de extremeños "no tienen estas ventajas y privilegios". "Ustedes ponen por delante sólo a los que le interesa", ha dicho.