DOP Torta Casar hace un llamamiento al consumidor en apoyo a pequeños ganaderos y queseros

El Consejo Regulador de la D.O.P. Torta del Casar ha reafirmado el "alto stock" de producto que existe en las queserías debido al bajo consumo, la cancelación de cientos de pedidos destinados a la hostelería y el aumento en esta época del año de producción de queso, por lo que hace un llamamiento al consumidor para apoyar a este sector.



En concreto, según el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, "este hecho afecta fuertemente a los ganaderos, ya que la demanda de leche es muy inferior a la normal de la época, lo que obliga a disminuir la producción".



Sin embargo, "esta disminución no es inmediata, las ovejas no son máquinas que se desconectan y dejan de producir, se requiere planificación, mucha dedicación a los animales en el campo, y un tiempo nada desdeñable", ha destacado.



Además, según sus palabras, "actualmente tanto las ganaderías como las queserías están apostando por mantener la actividad y los puestos de trabajo, al igual que el propio Consejo Regulador, no habiendo sido presentados en ellos procesos de regularización de empleo".



"Los trabajadores son los activos más importantes de las empresas, y mantener sus puestos permite tanto su supervivencia, como que todo el sistema continúe en funcionamiento", añade Pacheco.



Por su parte, el director del Consejo Regulador, Javier Muñoz, ha destacado que "si bien el consumo se ha hundido, todavía queda algo de venta a través de las principales cadenas de distribución a nivel nacional", por lo que la DOP realiza un llamamiento para impulsar el consumo de este queso en los hogares españoles.



Y es que, "disfrutar de una Torta del Casar en nuestros hogares, con nuestras familias, nos ayuda a hacer más llevadero este tiempo, además de contribuir a paliar la ruina del campo", tal y como informa el sello extremeño en una nota de prensa.

D.O.P. TORTA DEL CASAR

Cabe destacar que los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.



La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.