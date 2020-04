La Junta propone que los mayores salgan por la mañana y los niños por la tarde

Ep.



La Junta de Extremadura ha trasladado este martes una propuesta al Ministerio de Sanidad de tramos horarios para salir los diferentes colectivos a partir del 2 de mayo, con el objetivo de que "al menos los primeros días" de esa fase de desescalada "se pueda realizar de una forma más ordenada".



En concreto, la propuesta de Extremadura al Ministerio de Sanidad que en las ciudades se adopten horarios por tramos de edad, que sean iguales en todo el país, de tal forma que el ejercicio físico se realice a primera hora de la mañana o última del día, mientras que los mayores de 65 puedan pasear en horario de mañana, y los niños, por la tarde.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha advertido que "no hay ninguna franja horaria que sustituya a las medidas de seguridad y de protección social".



"Ni mascarillas, ni guantes, no hay nada que sustituya a poder mantener una distancia suficiente con la otra persona, y a mantener la higiene", ha reafirmado el consejero de Sanidad, quien ha admitido que ve "con cierta precaución la desescalada que se pueda producir el fin de semana próximo".



De esta forma, a partir de este sábado, 2 de mayo, podrán seguir saliendo los niños durante una hora al día, "pero se incorporan deportistas y paseos de otros grupos de edad", por lo que Vergeles ha advertido de que "el riesgo puede ser mayor" de que "de no hacerlo bien, se den aglomeraciones en las calles, sobre todo los primeros días y en las ciudades".

"NO BAJAR LA GUARDIA"

Por eso, el consejero de Sanidad ha reiterado la necesidad de contar con "toda la seguridad posible" para no "volver atrás" en la situación del coronavirus, ya que según ha señalado Extremadura en estos momentos está "en buena posición para poder afrontar la desescalada", pero "no se puede bajar la guardia".

En cualquier caso, y a pesar de que los datos de los últimos días confirmen un descenso en el número de nuevos casos y de fallecidos por coronavirus, Vergeles ha llamado a la "prudencia" ya que aunque "estamos mucho mejor que estábamos", tras lo que ha insistido en que "no se puede bajar la guardia".

"Vamos a trabajar intensamente para seguir así y mejorarlo", ha señalado el titular extremeño de Sanidad, quien ha apuntado que este virus "ha demostrado que con él no se puede bajar la guardia, por lo que no se puede caer en la tentación de decir que tenemos todo hecho".

En su opinión, "estamos abordando la pandemia todavía", ya que "todavía hay fallecidos y hay gente que se contagia", por lo que ha señalado que la región indudablemente está doblando la curva", pero "esta batalla está siendo dura, por lo que no podemos bajar la guardia", ha sentenciado.