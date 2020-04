Vara es "clarísimamente partidario" de fijar horarios salida para diferentes colectivos

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado este martes "clarísimamente partidario" de establecer horarios de salida de los diferentes colectivos a dar paseos o hacer deporte a partir del 2 de mayo, "al menos hasta que tengamos la prueba de seroprevalencia terminada, que nos va a dar muchas pistas".



De esta forma se ha pronunciado Guillermo Fernández Vara, en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press, respecto al plan de desescalada que el Gobierno central prevé presentar este martes tras el Consejo de Ministros, y sobre el que se ha mostrado convencido de que "va a haber un diseño claro, un método, que es lo necesario".



En su intervención, Fernández Vara ha considerado que a partir de este sábado, 2 de mayo, "ya hay una cierta desescalada para una parte importante de la población" al permitir salir a hacer deporte o a pasear, tras lo que se ha mostrado convencido que "el mes de mayo va a ser clave", ya que "se va a ir produciendo una renormalización de nuestras vidas, con todas las dificultades que obviamente conlleva, que no podemos obviar".



Respecto a la salida de los niños a dar paseos una hora al día que se permite desde este pasado domingo, el presidente extremeño ha entendido que "la mayor parte de la gente lo hizo bien, y lo va a seguir haciendo", tras lo que ha apuntado que "a medida que le vayamos añadiendo colectivos" es necesario establecer horarios de salida.



Así, Vara ha abogado por que la desescalada tras el confinamiento por el coronavirus sea "lo más homogénea posible", ya que a su juicio no hay "razones de fondo para que haya mucha diferencia entre la desescaladas de unos territorios a otros".



Según ha señalado, es cierto que "hay comunidades autónomas que han tenido más incidencia de coronavirus", pero en el momento actual todas las regiones están "en unas cifras de nuevos contagios muy parecidas", por lo que ha reiterado la necesidad, "por el bien de la propia desescalada", de hacerla "de manera más homogénea y más uniforme".



Para el dirigente socialista extremeño, "va a ser clave la movilidad" en este proceso, que ha comparado con el sistema de banderas en la playa, de tal forma que es necesario tener "un control que permita que donde has puesto bandera azul, si los datos empeoran hay que poner bandera amarilla o roja", lo cual es "la parte más complicada" de la desescalada.



En la situación actual "lo más fácil es dar fechas", pero "lo más complicado es conseguir que no volvamos para atrás", ha reafirmado Fernández Vara



CONTROLAR LA PARTE SANITARIA



Por eso, "en paralelo a la desescalada, hay que ir controlando muy bien cómo vaya toda la parte sanitaria y epidemiológica", ya que según ha apuntado, "hace un mes la economía no existía, y ahora ya parece como si el que no existiera fuera el coronavirus".



Por eso, el dirigente socialista extremeño ha instado a no olvidar que "el coronavirus está entre nosotros", y ha instado a "respetar a las personas que están tomando las decisiones, que no las están tomando los políticos, las están tomando los científicos".



Ante esta situación, ha abogado por "poner un poco de razón y de sensatez para salir de ésta", y después "tiempo habrá de juzgar", y ha instado a que "entre todos, si puede ser en un año mejor que en dos, seamos capaces de levantarlo", ha dicho.



Una situación que "pasa por que la clase política española sea consciente de que este es un tiempo muy especial, en el que hay que poner en común lo que une y no lo que nos separa", tras lo que ha reafirmado que "para salir de esta crisis, hay que jugársela", ha concluido.