Vara defenderá en Conferencia Presidentes criterios uniformes para desescalada toda España

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defenderá en la Conferencia de Presidentes del próximo fin de semana que los criterios para aplicar la desescalada "tienen que ser homogéneos y uniformes" en toda España, tras lo que posteriormente, si lo que se determine se cumple, "entonces sí" poder "tomar la decisión de que una determinada zona se pueda desconfinar".



En todo caso, ha reconocido que "todavía no está decidido tampoco quién lo va a hacer" (el desconfinamiento), aunque ha considerado "lógico" que las CCAA y los ayuntamientos tengan "mucho que decir finalmente" en la medida en que cada uno de ellos conocen "la realidad" en la que viven.



"Pero tampoco está todavía decidido", ha insistido Vara en una entrevista este viernes en Radio Almendralejo, recogida por Europa Press, y en la que ha indicado que el próximo domingo una parte de la Conferencia de Presidentes se va a dedicar a esta cuestión del desconfinamiento y sus criterios.



Al respecto, ha añadido que esta misma tarde ya se va a producir una reunión del Ministerio de Sanidad con el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien según recuerda va a coordinar esa fase de desescalamiento, y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas "para empezar a marcar esos criterios" de desescalada.



Al mismo tiempo, y sobre los posibles criterios para la desescalada, Fernández Vara ha indicado que "ya parece que se van sabiendo cuáles van a ser", y ha citado entre ellos la fijación de un número mínimo de contagios activos, y la liberación de un número de camas "importante" en los hospitales y en las UCI por si surgen "problemas".



"Ya parece que se va sabiendo cuáles van a ser: tenemos que estar por debajo de un número mínimo de contagios activos, que hay que fijarlos; tenemos que tener liberadas un número de camas importante en los hospitales para en caso de que haya problemas; debemos tener también libre un número suficiente de camas en UCI para en caso de que se necesitaran", ha dicho Vara, quien ha añadido que "sobre esos criterios, una vez que esos criterios se cumplen, entonces sí se podrá tomar la decisión de que una determinada zona se pueda desconfinar".



SALIDA DE LOS NIÑOS A LA CALLE



Por otra parte, el presidente extremeño ha considerado que la de permitir que los niños menores de 14 años puedan salir a la calle a partir del próximo domingo supone "una buena medida para todos, para los hijos y también para los padres", después de "comprobar a lo largo de estas seis semanas lo duro que se hace para los más pequeños de la casa tener que estar confinado durante tanto tiempo".



"Lo que empezó siendo una novedad ha acabado siendo una situación muy dura y lo que nos cuentan muchos padres es que los niños han pasado de la novedad, luego del aburrimiento, ahora a la tristeza... y hay que intentar a toda costa que el maldito virus además del daño que está haciendo vaya a dejar señalada a toda una generación", ha espetado.



En cuanto a su postura relativa a que se fijara en los 14 años la edad máxima para que pudiesen salir los niños a la calle, Fernández Vara ha reconocido que lo defiende por su impronta de médico, ya que ésa es la edad pediátrica, y ha indicado que se alegra de que se haya acogido su planteamiento.



"Me alegro que lo hayan acogido, porque además también luego se han suavizado mucho los requisitos y se va a permitir que se pueda salir", ha añadido Vara, quien ha reconocido que "es verdad que no es lo mismo la gran ciudad que los pueblos, que tienen muy cerca espacios para poder pasear, cuando no el campo pegadito". "Yo creo que ha sido una buena medida para todos, para los hijos y también para los padres", ha espetado.



En todo caso, de nuevo sobre la salida de los niños a la calle acompañados de un adulto, ha defendido que le "preocupa" que puedan producirse situaciones de aglomeraciones, y ha añadido a este respecto que los vecinos deben intentar practicar dichas salidas "de manera secuenciada".



"Hay que tener cuidado y si alguien sale y ve que hay demasiado (ajetreo de personas) salir dentro de un rato", ha sentenciado.