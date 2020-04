SES defiende que mascarillas defectuosas se retiraron de inmediato y ofrece test a usuario

Ep

Concretamente, Francoha defendido que la retirada de las mascarillas distribuidas por el Gobierno que no se ajustaban al protocolo se realizó con "mucha celeridad" y que solo salieron de los almacenes unas 1.000 unidades.

Además, al usuario final "ha llegado muy poca cantidad" porque no todas de las que se han repartido se han utilizado.

El responsable del SES ha pedido "disculpas" por la distribución de estas mascarillas y ha puesto a disposición de los profesionales que hayan podido usarlas "todas las medidas de seguridad y de control de la infección" que pueda haber, como acceso a pruebas de Covid-19 o aislamientos para dar seguridad a esos profesionales.

"Pedimos disculpas", ha recalcado, al tiempo que defiende que era una compra homologada y que del total que se envió "era una partida pequeña" la que venía en "malas condiciones".

"Las hemos retirado lo antes posible y hemos actuado con la mayor celeridad posible", ha defendido este lunes el responsable sanitario en declaraciones a los medios antes de visitar el centro de salud de Nuevo Cáceres.

Franco ha indicado que el número exacto de sanitarios que las han usado se desconoce con exactitud pero ha incidido en que de la partida defectuosa "solo" se llegaron a repartir unas 1.000, que ya han sido retiradas de los centros sanitarios.

El responsable del SES ha asistido este lunes a la reunión ordinaria del comité de expertos del Covid-19, en la Capilla del Hospital San Pedro de Alcántara, y se ha reunido también con los equipos de Atención Primaria del centro de salud del Nuevo Cáceres, a los que ha agradecido la labor que han realizado en esta crisis sanitaria en el Área de Salud de Cáceres, una de las que más casos de infectados registra.

MENOR TASA DE HOSPITALIZACIÓN

A pesar del alto número de contagios, Franco ha defendido que la tasa de hospitalización, es decir, los enfermos que necesitan ser ingresados por la infección, está en un 33%, lo que se sitúa en "una de las más bajas de la Comunidad Autónoma".

Un dato que achaca al "esfuerzo de contención" que se ha realizado en la Atención Primaria y al trabajo realizado en los hospitales cacereños.

También la tasa de afectación en UCI es de las más bajas de Extremadura, ha indicado Franco, que recuerda que la media de edad de los pacientes afectados en Cáceres es de las más altas de la provincia, ya que se sitúa en 62 años cuando en Coria, por ejemplo, es de 56.

En cuanto a la tasa de letalidad de la provincia de Cáceres, que algunas fuentes la sitúan como la más alta del país, Franco ha aclarado que de los datos publicados se desconoce la fuente y que se referían a una sola semana.

El dato que ha ofrecido es que la tasa de mortalidad en la provincia es del 13%, y "no es la más alta de la Comunidad Autónoma", ha dicho.

Como trabajo de esa contención, ha puesto como ejemplo el centro de salud San Antonio (Nuevo Cáceres), donde se ha mantenido el 80% de la actividad de un mes normal a través de llamadas telefónicas a pacientes, "muchas visitas cortas a domicilio" y un seguimiento de los enfermos de su área de actuación, que incluye Torreorgaz, Torrequemada y los centros especiales de Cocemfe y Novaforma.

El coordinador del centro, Evelio Robles, ha recordado que ha habido que adaptar la forma de trabajar y que la "experiencia ha sido difícil" porque también uno de sus compañeros se encuentra "grave" por el Covid-19. El centro también realiza test rápidos por una ventana situada en el lateral de edificio para evitar contagios entre pacientes.

RESIDENCIA ASISTIDA

También se le ha preguntado a Franco por los posibles "errores" que se han podido cometer en la Residencia Asistida 'El Cuartillo', donde se han registrado numerosos casos.

Ha indicado que "las cosas se han hecho razonablemente bien", y ha recordado que se trata de un centro con 320 plazas y que los usuarios tienen unas condiciones "particulares" con un "alto grado de personas en dependencia y un nivel de envejecimiento alto".

"Eso no disculpa las consecuencias que ha tenido pero avala el trabajo que se ha hecho porque el personal sanitario que trabaja en la residencia tiene una cualificación altísima porque son geriatras muy capacitados", ha defendido.

"La situación no ha sido por falta de medios y ya se verán las causas de letalidad, como la edad media de edad", ha indicado.

Respecto a la petición de varios familiares de sacar de la residencia a los que no estén infectados, el gerente del SES ha dicho que los expertos epidemiólogos no recomiendan el movimiento de personas de un lugar donde haya habido una infección para no transmitir el foco a otro lado.

"No es una medida aconsejable siempre que se den las medidas de aislamiento en la residencia y la seguridad de los pacientes es buena", ha manifestado.

HOSPITAL VIRGEN DE LA MONTAÑA

Franco ha defendido la decisión de reabrir parte del Hospital Virgen de la Montaña con unas 30 camas para acoger enfermos de Covid-19 porque eso ha ayudado a descongestionar los otros dos centros hospitalarios de la capital cacereña.

"Es el hospital que ha salvado el manejo de la crisis porque ha permitido tener una hospitalización con garantías en el San Pedro y que el Universitario esté limpio para intervenciones", ha dicho.

La idea es continuar con la "reserva asistencial" del Hospital Virgen de la Montaña mientras dure la crisis, por lo menos, los seis o siete meses próximos con la dotación sanitaria acorde a las necesidades.

En relación a la reanudación de la actividad quirúrgica normal en el Hospital Universitario, ha dicho que "se irá empezando de forma lenta pero segura" para evitar contagios tanto de sanitarios como pacientes.

Durante la crisis, se han realizado el 30% de las operaciones habituales y se ha atendido solo casos graves como tumores, pero la idea es confeccionar un protocolo para "el reinicio de la actividad programada".

También se ha referido a los últimos datos de la pandemia que "son alentadores", ha dicho, porque se están ralentizando los contagios, lo que también permite pasar a una "fase más cómoda de atención a la población".

"El número de casos va a ir a menos y siguen bajando y espero que, poco a poco, estemos en situación de comodidad asistencial", ha asegurado.

Sobre la fase de desconfinamiento ha recordado que lo están desarrollando los expertos y ha valorado que se hará por fases territoriales ya que no todos territorios están igual de afectados, incluso dentro de una misma región, como ejemplo ha señalado que, "en Llerena, no puede ser tan riguroso como en Cáceres"