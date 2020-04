Monago se compromete a reconocer hasta el último fallecido por Covid-19 sin contabilizar

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, se ha comprometido a "no cejar en el empeño" y "que hasta el último de los fallecidos por Coronavirus en la región va a ser reconocido", tras lamentar que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya hablado de "una cifra de fallecidos aproximada".

Así, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha señalado que las cifras "no pueden ser aproximadas", porque "no son personas que están en la cuneta del olvido" lamentando que "ese olvido de los que no han contabilizado" son "aproximados" para el presidente de la Junta.

De este modo, Monago ha señalado si "son aproximados aquellos que murieron en una residencia de mayores sin haber hecho los test" o "aquellos que fallecieron en el hospital sin poder ver a sus seres queridos".

"Aquellos para los que sus familiares pidieron e imploraron las pruebas, son para el presidente de la Junta cifras aproximadas" de fallecidos, ha lamentado.

Para Monago, no son cifras aproximadas sino "personas, proyectos de vida, historias, sentimientos y seres queridos y la obligación es contabilizarlos a todos sin excepción" y no "despachar con una frase despreciando a todos aquellos que fallecieron sin ese test" que Fernández Vara "no facilitó a los centros sanitarios y que todavía hoy, escasean en la región".

Según el lider del PP, las cifras de fallecidos en la región "no pueden ser aproximadas" porque en Extremadura "han muerto cientos de personas por Coronavirus que no constan como tal" y no son una cifra aproximada sino "cientos de corazones que ya no laten entre nosotros".

Por tanto, el presidente del PP ha pedido a Fernández Vara que "tenga respeto" a esos cientos de fallecidos y declare el luto oficial, haga que ondeen a media asta las banderas en la región y "cuéntelos a todos de una vez" advirtiendo que si la Administración regional no lo hace, él "no va a cejar en el empeño" comprometiéndose a que "hasta el último de los fallecidos en Extremadura va a ser reconocido en nuestra tierra".

En este sentido, José Antonio Monago ha afirmado que va a dar la palabra a "las personas que están deseando que haya justicia en esa contabilidad aproximada" que Fernández Vara realiza, tras reiterar el Gobierno de Sánchez la orden de que "sólo se contabilicen como fallecidos por Coronavirus" a las personas a las que se les hizo test y dieron positivo.

Así, ha recordado que ya denunció que el Gobierno de España ocultaba la cifra real de fallecidos por Covid y "lo negaron" desde distintas instancias, en ocasiones "con vehemencia" pero, que "hoy es una realidad que nadie puede negar" y que se ha corroborado con los datos proporcionados por algunos Tribunales Superiores de Justicia en España.

Y, ha concluido que "hoy, desgraciadamente, siguen sin haberse contado los fallecidos reales por Coronavirus en nuestro país".