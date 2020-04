AUGC alerta del aumento casos de Covid-19 en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Cáceres ha alertado este martes del aumento de casos positivos de Covid-19 en la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia cacereña, en la que al menos hay 20 agentes afectados, así como "alrededor de otro centenar que se encuentran en situación de cuarentena, a la espera de la prueba que les confirme o no si son positivos en el coronavirus".



Unas cifras que ha recabado AUGC, ya que "ni desde la Jefatura de la Comandancia ni por parte del Servicio de Sanidad de la Guardia Civil se ha proporcionado dato alguno", tras lo que ha lamentado la "falta de transparencia" que existe en este asunto, y no descartan que sean más los agentes contagiados.



En ese sentido, la AUGC ha mostrado su preocupación, a través de nota de prensa, porque "el índice de contagio en Cáceres está muy por encima de los casos existentes en la Comandancia de Badajoz, y ha recordado que el pasado 7 de abril falleció por coronavirus un agente destinado en Navalmoral de la Mata.



Ante esta situación, la AUGC ha alertado de que el "retraso o las irregularidades organizativas en la realización de estas pruebas están creando malestar entre los afectados", que según aseguran, "sufren la descoordinación" entre el 112 y los servicios médicos de la Guardia Civil.



Y es que, según relata este colectivo, algunos afectados estuvieron pendientes de la realización de la prueba por la sanidad pública hasta 19 días, mientras que "a otros le han sido realizada recientemente, con mucha menos espera, por el Servicio de Sanidad de la Comandancia de Cáceres, que empezó a realizar las pruebas hace nueve días", señala.



"Queremos mostrar nuestro malestar por no haberse adoptado a tiempo medidas para evitar la propagación del contagio" cuando se iniciaron los primeros casos de coronavirus en la Guardia Civil, además de "no aplicarse medidas en prevención de riesgos laborales".



De esta forma se está "situando en un alto riesgo la salud de todos los guardias civiles" al no aislar en un principio, a los compañeros que han estado trabajando con normalidad junto a los afectados, una vez confirmados el positivo de éstos", señala.



Tampoco se realizaron, ha dicho, labores de desinfección en los cuarteles y dotaciones de la Guardia Civil a tiempo, ni reparto de guantes, mascarillas, geles y demás material preventivo, añade esta asociación.



Ante esta situación, la AUGC de Cáceres ha asegurado que "antes que llegase esta grave situación", dirigió un escrito al Jefe de la Comandancia instando a que se aplicaran medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales, así como unificar criterios de actuación y del nombramiento del servicio, potencial de servicio en reserva, grupos fijos de trabajo.



También se proponían turnos de trabajo escalonados, modificación del servicio por motivos de conciliación, nombramientos servicios para la desinfección de los vehículos, o distancia en los vestuarios de una separación mínima de un metro entre agentes, entre otras medidas.



Finalmente, "vista la excepcionalidad" de la situación actual, AUGC se ha puesto "a disposición de la Comandancia para ayudar y coordinar esfuerzos para reducir al mínimo que los guardias civiles enfermen y puedan seguir prestando el mejor servicio a la sociedad,



Para ello, AUGC concluye reiterando a la Comandancia de Cáceres que se apliquen las medidas efectivas preventivas para evitar la propagación del contagio del coronavirus entre los agentes, así como que se dote del material suficiente, como guantes, mascarillas y geles, a los agentes.