Farmacéuticos extremeños abogan por recetar las mascarillas en la tarjeta sanitaria

El presidente del Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Cecilio Venegas, ha abogado este lunes por recetar las mascarillas a la población "a través de la tarjeta sanitaria" porque "sería fácil" y se haría una distribución "justa" y "equitativa" de las mismas.



"A través de la tarjeta sanitaria sería fácil poder recetarle a cada extremeño, a cada persona, una, dos, tres, cinco mascarillas; además se haría automáticamente a todas las tarjetas sanitaria y cada usuario podría ir a la farmacia a retirar las mascarillas que se le hubieran prescrito", ha explicado Cecilio Venegas, quien ha señalado que de esta forma "las farmacias recibirían estas mascarillas que las harían llegar o bien el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio (de Sanidad), o bien a través del SES y podrían hacer una distribución justa, equitativa".



Así, en declaraciones a Europa Press Televisión y sobre las mascarillas higiénicas que se están repartiendo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil a la población, ha destacado que son "de un solo uso" así como que es "una medida sanitaria interesante" con la que se cubre "una necesidad de hoy mismo" con la incorporación al trabajo de algunas personas.



A este respecto, Venegas ha vaticinado que "a partir de mañana y a partir de pasado volverán los problemas" y los ciudadanos "volverán a las farmacias" pidiendo mascarillas.



De este modo, ha asegurado que "no hay suficientes" y que en "todas las farmacias" hay "colas" y "listas de espera" por lo que están "racionalizando" su venta y "no a todo el mundo se le da todas las que en principio quiere porque sería irracional". "Nosotros como farmacéuticos tenemos la obligación de ser racionales en el uso del medicamento y naturalmente también en el uso de productos sanitarios", ha apostillado.



Además, ha subrayado que tienen "un problema añadido" en su propio abastecimiento porque los mayoristas donde se surten las farmacias "están teniendo unos precios muy muy altos a día de hoy", algo que "naturalmente acaba repercutiendo en el precio de la mascarilla final".



"Tanto es así que hemos aconsejado desde el Colegio de Farmacéuticos que si no se pueden dispensar las mascarillas a un precio razonable, como el que tenían antes de la crisis, pues que no se dispensen", ha manifestado, toda vez que ha apuntado que "sería el colmo que alguien pudiera pensar que los farmacéuticos quisiéramos lucrarnos o íbamos a hacer el agosto a raíz de esta crisis, me parecería una burla".



En este sentido, Cecilio Venegas ha indicado que espera que "en unos días el mercado vuelva otra vez a fluir" y "todas estas turbulencias de mercados se regularicen".



Finalmente, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "siempre ha sido favorable al uso de mascarilla" porque ésta "es una barrera más anticontagio".